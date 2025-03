Quilmes viajó a Concepción del Uruguay con la esperanza de seguir haciendose fuerte de visitante, una condición en la que le costó todo el torneo. Sin embargo, esta noche venció por 81-78 a Rocamora en el primer partido de playoffs de la Liga Argentina para la Conferencia Sur y, no sólo alcanzó su segunda victoria al hilo fuera de la ciudad, sino que además, quedó a un partido de avanzar a cuartos de final.

Si bien los flashes de la noche se los llevó el triple agónico de “Juane" De La Fuente (terminó con 16 puntos) a un segundo del final para ganar el partido, Andrés Lugli hizo un partido descomunal con un triple-doble: 10 unidades, 20 rebotes y 12 asistencias. Además, el goleador marplatense fue Tirrell Brown con 21. En el local, Justo Catalín completó su planilla con 26 tantos, 8 tablerso y 7 asistencias.

El comienzo de Quilmes fue inmejorable. Con un parcial 7-0 y una defensa intensa que le permitió rápidos recuperos no le permitió anotar durante tres minutos. Los marplatenses sabían que no tenían que dejar a su rival ganar en confianza con el tiro a distancia, pero no pudo hacerlo y con dos anotaciones se pusieron en juego. A pesar de los puntos de Tirrell Brown (10 en el cuarto), el dueño de casa pasó al frente. Con un buen cierre de la etapa, terminaron parejos pero con triunfo de los visitantes por 20-19.

El segundo parcial fue mucho más parejo para los de Izarra que volvieron a complicarle los caminos ofensivos al rival. Pero Brown y De La Fuente estaban certeros y tenían paciencia para buscar los espacios. Llegaron a sacar una máxima de 11 hasta que Torres comenzó a machacar con puntos consecutivos hasta ponerse a 6 nuevamente. La diferencia estaba también en el tiro a distancia. El primer cuarto lo había terminado con 3/9 el local y a partir de ahí, erró 6 consecutivos. El “Tricolor”, pasó de 1/7 a 4/12. La ventaja al entretiempo seguía siendo para Quilmes por 42-36.

Tal como le pasó durante toda la temporada, los de Mar del Plata tenían momentos buenos y malos que alternaba. En este caso, entre el calor y la poca rotación, iba a ser un condicionante para el tramo final. Pasó de estar 6 arriba, a perder por 3 con una ráfaga sobre todo en el criterio de Justo Cavalín para manejar los hilos de su equipo y anotar 6 puntos consecutivos. La dinámica de Lugli fue clave en ese tramo para volver al frente antes de cerrar el cuarto 60-57.

Cavalín y Catallin eran los que sostenían a su equipo en un constante ida y vuelta que presagiaba un final muy cerrado. A esa altura, la tarea de Lugli era muy importante porque sostenía el juego del equipo, con sus errores también. Volvió a cancha Brown pero se lo notaba afectado por el cansancio. El goleo bajó en el tramo final. De un 73 iguales, Quilmes tuvo un 5-0 a un minuto del final con un gran triple de Ruiz. Fue un mal momento para una antideportiva de Brown que Catalin se lo hizo pagar con 3 puntos. El “cervecero” tiró forzado y erró, Catalin volvió a anotar los dos libres para que en el último ataque, “Juane" De La Fuente clave un triple con tablero impresionante.

Fue la jugada decisiva del partido porque sólo quedó tiempo para un lanzamiento apresurado que no tuvo buena dirección. Quilmes se viene de Concepción del Uruguay con su segundo triunfo consecutivo como visitante y una ventaja valiosa que tratará de hacer valer el próximo sábado cuando reciba a Rocamora en el “José Martínez”.