Los jugadores y el cuerpo técnico, ya vistos en los dos amistosos que jugó y ganó Quilmes en Mar del Plata. fueron presentados en sociedad junto a la camiseta para la próxima temporada de la Liga Argentina, la que será su número 39 en el básquet profesional del Tricolor.

El contexto fue la reinauguración del local gastronómico de su sede social en el que luego de meses de reforma y espera, mostró un look totalmente renovado y moderno, añadiendo esta obra a la realizada en el gimnasio principal del club de Luro y Guido, lo cual permitió que Quilmes juegue de local en el José Martínez.

En efecto, durante el evento del miércoles por la noche se agasajó a los socios, sponsors y colaboradores que ayudaron en el cambio del nuevo piso del estadio, comprando su metro cuadrado. Se les obsequió una tabla a modo de souvenir, junto a una camiseta conmemorativa de la marca que viste a Quilmes.

El Cervecero debutará en la Liga Argentina, segunda categoría del básquet nacional, el martes 4 de noviembre, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Lo hará con el siguiente plantel y cuerpo técnico.

Jugadores: Santiago Ludueña, Federico De Miguel, Joaquín Ríos (subcapitán), Juan Esteban De la Fuente (capitán), Darry Moore, Pablo Alderete, N’Tio Diarra, Leonel Luna, Matías Dominé, Axel Marino, Renzo Giacone, y los juveniles Tiago Labrador, Manuel Marfil y Alexander Wilches, Agustín Segurola, Valentín Schenk, Benjamín Sánchez.

Cuerpo técnico: Javier Bianchelli (entrenador), Maximiliano Maciel (primer asistente), Pablo Girotti (segundo asistente), Esteban Gutiérrez (preparador físico 1), Manuel Segovia (preparador físico 2), Martina Dominé (preparadora física 3), Martín Paredes (médico), Melisa Maher (nutricionista), Elina González (kinesióloga), Matías Paso (utilero) y Martín Almaraz (jefe de equipo).

