El equipo visitante salió desde el primer momento a discutirle el partido a Quilmes y el primer cuarto fue intenso, ya que las defensas no desbordaron de eficacia en ambos lados y el parcial tuvo emociones.

Por el lado de Pergamino, Sheperd fue incontrolable y por el cervecero hubo más reparto, pero sobresalió el siempre rendidor De La Fuente con su habitual calidad. Fue 21 a 19 para los de Bianchelli.



En el segundo Quilmes pudo ajustar atrás y consiguió tener un leve pero mayor control que su rival en el mando del juego. De Miguel tuvo una buena aparición y su equipo escapó por siete, pero el tiempo muerto de la banca visitante hizo que Pergamino acomode la formación y otra vez se puso ahí.

El foráneo Sheperd estuvo más controlado aunque creció la figura de Gandoy. Así, con una pequeña ventaja pero diferencia al fin; Quilmes se fue arriba al descanso largo 37 a 32.



Pero al regreso Quilmes hizo realidad sus planes. Porque gobernó los tableros en una y otra orilla, secó a su rival en la ofensiva y con un parcial de 12 a 0 (Alderete, Moore y De Miguel), obligó a Díaz a pedir tiempo muerto.

Recién a falta de 3.53 Sheperd con un doble largo pudo quebrar el maleficio, pero el dueño de casa se escapó y el 58 a 40 que mostró el electrónico pareció sentenciar la cuestión.



El dueño de casa sabía que tenía enfrente un rival peligroso y no lo subestimó. Bianchelli conservó en gran parte del parcial a sus titulares y el triunfo no corrió sobresaltos. Fue victoria 76 a 56 para encadenar su cuarta victoria al hilo y treparse a la cima de la Conferencia Sur. Pergamino por su parte tendrá rápida revancha cuando mañana visite también al otro marplatense Unión.

