Con el estreno del nuevo piso del José Martínez, Quilmes fue local en su sede de Luro y Guido, la gente acompañó el regreso de Javier Bianchelli como entrenador y los jugadores aprovecharon para cortar la ansiedad de competir. Y lo hicieron muy bien.

Ads

Más allá de que el ritmo alto, a veces fue contraproducente no sólo para Quilmes, también para el visitante Villa Mitre de Bahía Blanca, el Tricolor dominó de principio a fin, tal vez aprovechando el poco descanso de los bahienses que habían llegado el mismo día al juego. Tendrán revancha esta noche contra Unión, luego de dormir en Mar del Plata.

En defensa, el Cervecero controló a Penacchiotti (ex Peñarol) y a Harina, aunque por momentos gravitó, las figuras de los de Bahía Blanca. Villa Mitre es un equipo con valores de su liga local, experiencia de sus jugadores en la faceta colectiva y un nuevo entrenador de fuste.

Ads

El mismo es el Sepo Ginóbili, referente de Quilmes y reconocido por el público marplatense en la noche del domingo. No obstante, terminó preocupado por la diferencia de nivel que mostró Quilmes, aún sabiendo que es el primer partido con tribunas colmadas de cara a la competencia en la Liga Argentina.

En definitiva, los nuevos players de Quilmes fueron los grandes ganadores de la noche. El estadounidense Darry Moore anotó 25 puntos y fue figura. De Miguel marcó 20 y Alderete, acompañó con 16. Buen primer paso de cara al debut oficial en la segunda división del básquet argentino.

Ads