La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a un adolescente conocido como “Capucha”, quien estaba prófugo desde el 12 de octubre por el crimen de Melody Cerdán Avendaño, la joven de 14 años asesinada de un disparo en el rostro durante una fiesta clandestina en Quilmes.

El operativo fue realizado por agentes de la DDI de Quilmes, quienes lo encontraron oculto en la misma vivienda donde días antes había sido apresado su cómplice, “Cocker”, también de 17 años. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1.

Según la investigación, la tragedia ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de octubre, en una casa ubicada en la calle Pampa, entre 176 y 177, en Villa La Iapi, donde se realizaba una fiesta con decenas de jóvenes y venta de alcohol. Testigos afirmaron que los dos acusados exhibían un arma de fuego dentro del lugar, motivo por el cual fueron expulsados por la dueña de la vivienda.

Al salir, continuaron manipulando el arma en la vereda y, en ese contexto, se produjo una detonación que impactó en el ojo izquierdo de Melody, provocándole una herida mortal. La adolescente fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención N°17 y luego al Hospital Iriarte, donde falleció horas después.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron a “Capucha” portando un arma momentos antes del disparo, mientras que varios testigos lo señalaron como el autor del tiro fatal.

La Policía logró detenerlo este lunes en una vivienda de la zona de 175 y Neuquén, a cuatro cuadras de la escena del crimen. Fue imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Familiares de la víctima señalaron que aún hay testigos con temor a declarar por miedo a represalias, mientras reclaman justicia por Melody, cuya muerte volvió a exponer la problemática de las fiestas clandestinas y el acceso de menores a armas de fuego.

Fuente: Infobae