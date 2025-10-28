El Cervecero venció a los juninenses en el partido de pretemporada que los enfrentó anoche en el José Martínez, estadio del Tricolor.

La victoria fue por 86 a 78, remontando la desventaja con la que llegó al entretiempo el cuadro local. Ríos con 20 puntos y Alderete, con 18, encabezaron la ofensiva del equipo dirigido por Javier Bianchelli.

Los de Junín se quedan en Mar del Plata ya que esta noche se medirán con Unión. Será a partir de las 21 en el Quincho. El conjunto dirigido por Juan Aquino continúa con su puesta a punto después de varias semanas de intenso trabajo físico y técnico.

Luego de la victoria ante Villa Mitre de Bahía Blanca en el primer ensayo, el “Celeste” buscará seguir ajustando detalles y afianzando su identidad de juego.

