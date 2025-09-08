La elección provincial del 7 de septiembre en la Quinta Sección bonaerense reconfiguró el mapa político bonaerense. Con el 41,39% de los votos, La Libertad Avanza se impuso sobre Fuerza Patria, que alcanzó el 37,40%. De esta manera, se definieron cinco bancas para el Senado provincial: tres para el oficialismo libertario y dos para la oposición peronista.

El triunfo implica que el actual intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, dejará su cargo el 10 de diciembre para asumir como senador provincial. En su lugar, ocupará la intendencia Agustín Neme, actual presidente del Concejo Deliberante, en un escenario político dividido tras la pérdida de la mayoría automática.

Por el lado de La Libertad Avanza, los tres senadores electos son Guillermo Montenegro, acompañado por la abogada marplatense María Cecilia Martínez, dirigente del espacio “Crear” y referente del libertarismo local, y Matías Miguel Di Urranza, quien fue un ferviente militante massista y luego viró hacía las ideas del liberalismo, coordinó el armado de Milei en La Plata y se desempeñó como Prosecretario de Participación Ciudadana en Diputados bonaerenses.

En la vereda de enfrente, Fuerza Patria obtuvo dos escaños encabezados por María Fernanda Raverta, dirigente marplatense con trayectoria en la ANSES, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Congreso nacional. Raverta estará acompañada por Jorge “Pitingo” Paredi, histórico exintendente de Mar Chiquita, que gobernó su distrito en distintos períodos y es referente del peronismo regional.

Con este reparto, la representación de la Quinta Sección en el Senado bonaerense quedará marcada por dos figuras centrales de la política marplatense: Montenegro, desde el espacio libertario, y Raverta, desde el peronismo. Ambos llegarán a la Legislatura provincial acompañados por dirigentes que representan tanto al Conurbano bonaerense como al interior de la sección.

El nuevo escenario abre un capítulo de negociaciones en La Plata, donde el oficialismo provincial deberá articular con una oposición fortalecida y con liderazgos locales de peso que ya proyectan su influencia hacia 2027.