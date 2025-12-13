Con el objetivo de buscar un modo de vida artístico independiente, en 1991 se fundó en Mar del Plata la compañía R.E.A. Danza. Con espíritu curioso, lo que nació como un grupo de danzas folklóricas fue indagando luego en diferentes variantes dentro del género. De igual manera, esa curiosidad los fue llevando por diversos destinos: en 1996 se instalaron en Ciudad de Buenos Aires y desde 2001 que desarrollan su actividad en Málaga, España. Esta temporada los encontrará de nuevo en su lugar de origen, donde hasta el 6 de febrero estarán mostrando su arte en El Calamar Loco.

Juan Pablo Arias y Diego Arias fundaron el grupo allá por los 90’s, mientras que la española Mercedes Angel los descubrió durante su instalación en Málaga, y en diálogo con El Marplatense contaron cómo llevan adelante su tarea. En ese cruce de nacionalidades, hay también una relación con la mixtura que proponen en escena: hay folklore, hay tango, e incluso técnicas contemporáneas y acrobacia circense, como la danza aérea. Todo esto ha llevado a la creación de un lenguaje propio en permanente evolución.

La propuesta para este verano permite que R.E.A. Danza demuestre en la ciudad la solidez de su producción: “Para cada fiesta inventamos algo nuevo, para no repetirnos. Habrá mucha variedad. Las intervenciones van a ser distintas, con historias diferentes”, cuenta Juan Pablo. A la vez que Diego completa: “La idea es tratar de sorprender un poco al público”.

La palabra “sorpresa”, en medio de un mundo consumo cultural tomado por la poca búsqueda a la que invitan los algoritmos, parece fundamental. “Nosotros somos muy de la artesanía del movimiento. Nos propusimos buscar espacios en los que la gente no espere que aparezcamos. Queremos sorprender al espectador, que no sepa exactamente dónde se ubicará el show visual”, destaca Diego sobre la propuesta de la compañía.

Aunque la propuesta R.E.A. Danza es variada en cuestión de expresiones y géneros, el tango es su carta de presentación principal. Según cuenta Diego, el 2x4 sigue siendo un sinónimo de la argentinidad y mantiene su vigencia: “Está muy bien posicionado a nivel mundial. Se baila muchísimo: hay milongas todos los días en Málaga, también en Sevilla y en ciudades grandes como Madrid. Damos clases con alumnos de distintas nacionalidades”. Y anticipa que para 2027 preparan una gira de su espectáculo Broken tango, que el año próximo cumplirá 15 años.

Sin embargo, no sucede lo mismo con el folklore. “Es diferente. No es tan consumido por extranjeros, pero hay muchos artistas argentinos moviéndose y un público argentino muy grande en España. Los espectáculos funcionan porque a los argentinos les gusta participar de su cultura”, asegura Diego Arias.

Como decíamos, los inicios de R.E.A. Danza fueron con el folklore. Sus integrantes se formaron después en ballet y danzas clásicas, para interiorizarse en danza contemporánea. Una vez que se instalaron en España empezaron a cultivar la danza aérea, lo que los llevó a pensar la puesta en escena de sus shows. “Nuestro primer espectáculo fue con un camión y un volquete, trabajando con grúas y probando nuevas técnicas. Después pasamos a intervenir edificios. Después vino nuestro primer espectáculo vertical, donde rompimos la cuarta pared y la gravedad”, relata Diego.

Como señala, la inclusión de otras formas de la danza fue evolucionando la puesta en escena de los espectáculos de la Compañía: “Siempre buscamos dramaturgia y una historia, aunque no sea lineal. No queremos que el espectáculo sea solo movimiento. Para el público general puede saturar si no hay un universo narrativo. Así que tratamos de ofrecer herramientas para acercar a la gente a la danza”.

Si bien la relación con España ya tiene más de dos décadas, R.E.A. Danza busca mantener “la identidad argentina”, como dicen los Arias. Eso mismo, seguramente, fue lo que sedujo a Mercedes a involucrarse: “Cuando llegó la compañía desde Argentina, marcaron un antes y un después en el ambiente cultural de Málaga, que estaba bastante yerma. Traían pasión latina, mezcla de folklore con danza contemporánea, tango acrobático y un movimiento muy intenso”, relata la artista española.

Mercedes recuerda que los argentinos llegaron “con bailarines muy buenos”. Ella los conoció a través de otras compañías de danza vertical, algo que no se hacía en Málaga en ese momento y luego se formó con ellos durante años “y ahora me están mostrando su ciudad”, señala entusiasmada a la vez que reconoce el interés de los españoles por la cultura argentina: “Cuando vienen artistas como La Delio Valdez, se llena. También Los Fabulosos Cadillacs. La música argentina gusta mucho. Lo bueno es bueno. Además, compartir idioma ayuda”.