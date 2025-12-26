Por Marcelo Gobello

Un hallazgo que vuelve a iluminar el período más experimental y menos conocido de la banda.

En tiempos de catálogos reeditados hasta el agotamiento, Queen volvió a sorprender desde un lugar poco habitual: el archivo. Brian May, guitarrista y cerebro musical del grupo, difundió días atrás una canción navideña inédita, grabada durante las sesiones de Queen II, el álbum publicado en 1974 que consolidó el costado más ambicioso y experimental de la banda.



El tema se titula “Not For Sale (Polar Bear)” y fue presentado por el propio May como un “work in progress”, una versión de trabajo que —según el guitarrista— nunca había sido escuchada públicamente. La difusión se dio en el marco de su tradicional programa especial de Navidad en la radio británica Planet Rock, donde May suele abrir el archivo personal de Queen y compartir rarezas con los fans.

Lejos de tratarse de una canción nueva, el origen del tema se remonta aún más atrás: fue compuesto originalmente a fines de los años 60, cuando Brian May y Tim Staffell integraban Smile, el grupo que precedió a Queen. A comienzos de los 70, ya con Freddie Mercury, Roger Taylor y John Deacon, la canción fue retomada y regrabada, aunque finalmente quedó fuera del repertorio oficial.



La versión difundida ahora resulta especialmente valiosa por varios motivos. Brian May canta los versos, mientras que Freddie Mercury aparece en los coros, en una combinación poco habitual dentro del catálogo del grupo. Además, el tono del tema —ligero, irónico, con referencias invernales y cierto humor británico— se aleja del dramatismo épico que más tarde definiría la marca Queen.

El propio May fue cauto al presentarla: no se trata de una pieza “terminada”, sino de un documento de época. Un fragmento del laboratorio creativo de una banda que, en aquellos años, aún estaba definiendo su identidad. En ese sentido, el valor del hallazgo es más histórico que comercial.



Según trascendió, “Not For Sale (Polar Bear)” formaría parte de una futura reedición ampliada de Queen II, prevista para los próximos años. De concretarse, sería la primera inclusión oficial del tema dentro de la discografía del grupo.



Más allá del entusiasmo lógico entre los seguidores, la aparición de esta grabación vuelve a poner el foco en la etapa más audaz y menos transitada de Queen, cuando la banda todavía no era un fenómeno global y se permitía experimentar sin concesiones.

Un recordatorio de que, incluso en grupos exhaustivamente documentados, todavía quedan historias —y canciones— por descubrir.