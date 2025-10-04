Un hombre de 24 años fue detenido durante la madrugada en Mar del Plata, acusado de intentar robar elementos del interior de una camioneta estacionada en la calle Gascón, entre Las Heras y Sarmiento.

Ads

El hecho ocurrió cerca de las 4.30, cuando un llamado al 911 alertó a la policía sobre la presencia de un sospechoso forzando una Peugeot Partner blanca. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas comprobaron que el vidrio del acompañante estaba violentado y observaron al individuo a pocos metros, caminando por Gascón hacia Lamadrid.

Al interceptarlo, llevaba consigo una gran cantidad de objetos: dos ollas, una olla eléctrica, dos termos, manteles, cortinas, toallas, un proyector, auriculares, un yerbero, un azucarero, fibras de librería y un destornillador que arrojó a la vía pública antes de ser alcanzado.

Ads

La causa quedó en manos del fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, quien ordenó notificar al imputado de la formación de causa por robo en grado de tentativa y su posterior traslado a sede judicial.

Ads