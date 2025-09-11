Gran expectativa por la llegada de Alejandro Lerner para reencontrarse con su público marplatense, en el marco de su gira "Las banda sonora de tu vida". Según informó la producción, “son muy pocas las entradas disponibles” de cara al show del próximo 19 de septiembre en el Radio City.

Esa noche, Lerner adelantará en vivo canciones que formarán parte de su próximo trabajo discográfico. También recorrerá esos temas que se convirtieron en himnos de habla hispana, y que le valieron al músico el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, entre otros reconocimientos mundiales.

Este tour lo llevará también el 19 de octubre al Teatro Gran Rex de CABA, además de escenarios de Mendoza, Rosario, Córdoba y San Luis.

La carrera de Alejandro se mantiene con un largo nivel de actividad y éxito. El reconocido artista comenzó el año con una gira internacional que lo llevó a presentarse en distintas ciudades de Latinoamérica y en ese marco, durante noviembre regresará a Perú para dar un concierto en Lima y en marzo tiene previsto seis shows en Colombia.

Con una vasta trayectoria, Lerner recibió innumerables reconocimientos. Entre ellos, en noviembre pasado la Academia Latina de la Grabación lo distinguió con el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, máximo galardón que la organización otorga a un músico por su trayectoria. Además, el año anterior realizó más de 80 shows agotados entre Argentina, España y Estados Unidos.

Entre sus últimos lanzamientos se encuentra una versión del clásico “Volver a empezar” junto a Los Ángeles Azules, en festejo al mencionado premio que recibieron. Al mismo tiempo, presentó con gran éxito Mi Argentina, una canción nacida de la profunda necesidad del artista de abrazar al pueblo argentino con su música.

Por otro lado, recientemente fue invitado a participar en el jurado del prestigioso Premio Konex como vicepresidente.