José Luis Zárate, el hombre que fue atropellado por un Policía de la Ciudad que luego mató de un balazo a su primo en Morón, está internado en estado crítico en el Hospital Posadas. “Es día a día”, contó su pareja Sabrina.

Desde la noche del domingo, está en ese centro de salud luego de ser derivado desde el Instituto de Haedo. “Ahora está peleando por su vida”, sumó la mujer.

En la mañana del sábado, el agente porteño Carlos Javier Pelazo había atropellado a Zárate, que iba en moto. Luego el accidente, según denunció la familia de la víctima, el policía escapó sin asistirlo.

Sin embargo, unas seis horas después se presentó en la Comisaría Morón 4°, con jurisdicción en Gervasio Pavón, la zona donde ocurrió el choque.

El lugar donde ocurrió el brutal ataque. (Foto: TN).

Al llegar sin el vehículo involucrado, los agentes de la comisaría le indicaron que debía recuperarlo y regresar con el vehículo para que se realizaran los peritajes. En caso de no hacerlo, quedaría detenido. El oficial volvió alrededor de las 16:45.

Su llegada coincidió con la presencia de vecinos del barrio 20 de Junio y familiares de la víctima que lo reconocieron. En ese momento hubo una fuerte confrontación.

En medio del tumulto, el policía de 36 años intentó huir, pero fue perseguido por Juan Manuel De Vita -primo de Zárate-, que llegó a patear su auto y a golpearlo. Fue entonces cuando el efectivo sacó su arma y efectuó dos disparos en la esquina de Chile y Grito de Alcorta. El chico murió en el acto.

Juan Manuel De Vita tenía 19 años. (Foto: TN).

Luego del tiroteo, el oficial volvió a escapar a bordo del mismo Sandero rojo utilizado tanto en la mañana como durante la tarde.

Horas después fue localizado por las cámaras de seguridad municipales y fue detenido en la zona de Morón Centro.

La fiscal Valeria Courtade, de la UFI N° 3 de Morón, imputó al oficial por el delito de lesiones culposas en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “Queremos que el asesino pague lo que tenga que pagar”, pidió Sabrina.

