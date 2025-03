Lavado de manos especialmente antes de cocinar, después de cocinar y antes de comer, lavado de alimentos, frutas y verduras e ingesta de abundante agua mineral si se desconoce el origen del agua en las casas, son medidas de prevención que en el centro y sur de la Argentina son suficientes para evitar el contagio.

Desde el Centro de Estudios Digestivos, su director médico el *Dr. Gastón Jury gastroenterólogo y endoscopista MP 93734 explicó que la población debe permanecer tranquila porque no hay un brote o aumento de la incidencia. “No hay un número mayor de casos que la temporada pasada. Lo que sí es verdad es que nosotros en esta época vemos muchos pacientes con gastroenteritis y de hecho esta semana el número fue elevado, pero no se trata de un brote y eso es muy importante porque si no la gente se asusta”, resaltó el especialista.

¿Dr. Jury como trabajamos en la prevención?

Lo primero y más importante tiene que ver con el lavado de manos, esto es fundamental. Nosotros tenemos que hacer lavado de manos antes de cocinar, después de cocinar y antes de comer. Lo tenemos que hacer permanentemente. Es muy importante también el lavado de los alimentos, sobre todo las verduras y las frutas crudas. Los alimentos que uno hierve hay que hacerlo por más de 5 minutos y si uno no tiene los elementos para hervirlos, hay que potabilizar el agua y eso se hace usando lavandina. Además, hay que prestar especial atención con la higiene de otros elementos de uso común, utensilios, trapos y toallas, todo lo que se toca. Las mascotas también transmiten muchas enfermedades y la gastroenteritis que está relacionada con algunas bacterias, por ello hay que prestar atención a la limpieza con los animales domésticos.

¿Cuál es el origen de la enfermedad, el agente transmisor?

Las gastroenteritis más frecuentes son las virales, aunque las bacterias también son transmitidas no solo de persona a persona, sino también de animales a personas. Entonces, el aseo a los animales o cuando los tocamos volvernos a lavar las manos. Y donde hay concentración de gente va a haber muchas más posibilidades de tener infecciones, en cualquier lugar, sea en Mar de Plata, Brasil o Salta.

RECOMENDACIONES ANTE DIFERENTES CONTEXTOS

“Cuanta más gente hay, cuando se registra más calor hay que tomar más medidas higiénicas, sobre todo relacionado a los momentos de la alimentación, el transporte y conservación de los alimentos. Entonces, la pérdida de la cadena de frío es algo grave, la limpieza de los lugares donde comemos y cuando nosotros llevamos los alimentos a la playa, o de excursión. Entonces, consumir los alimentos solo cuando no hayan perdido el frío, que es justamente lo que los está conservando. Si hacemos las cosas bien, si respetamos estas recomendaciones no vamos a tener problemas”, comentó el Dr. Jury.

Asimismo, resaltó que “si la persona ya se infectó, debe acudir a la consulta. Las primeras 24 horas son bastante difíciles para los pacientes, debido a que están muy sintomáticos, con fuertes náuseas, con vómitos lo que produce deshidratación más la diarrea para completar el cuadro. Entonces, lo más importante es mantener la hidratación. Ingerir alimentos en lo posible no, pero hidratarse es fundamental”.

Puede interesarte

“Y para ello recomendamos hidratarse con agua, con sales, preparados que se pueden comprar, diferentes soluciones isotónicas que están disponibles. También caldos muchas veces y en poco volumen por ingesta. Si en esas primeras 24 horas el paciente no mejora y persiste sintomático o tiene fiebre y no mejora con el tratamiento de antitérmicos, como el paracetamol o la aspirina, o empieza con una diarrea con sangre o moco, estos síntomas son indicaciones de consulta inevitablemente. Otro cuidado importante son los extremos de la vida, los pacientes mayores 70 años y los chicos menores de en general del año, básicamente los menores 6 meses”, agregó el especialista.

“Si se viaja al exterior, por ejemplo, hay que tratar de ingerir agua mineral, porque en muchos lugares puede ser que el agua no sea potable. Hay muchos lugares tropicales donde no hay agua potable. Ahí se debe usar agua envasada para tomarla y también para limpiar los alimentos, porque si no los estamos limpiando con agua contaminada”, subrayó.

¿Cómo se transmite la enfermedad?

Se transmite entre personas con la saliva, cuando nos tocamos con las manos, cuando nos llevamos la mano a la boca, esa es la forma de transmisión. Con un utensilio, con una toalla, por ejemplo. Sobre todo, en esas zonas con calor. Ante cualquier síntoma o indicio, si uno tiene dudas es mejor consultar y no quedarse con la sensación de que le va a pasar algo.

*Dr. Gastón Jury. Gastroenterólogo y Endoscopista MP 93734. Director médico del CED, Centro de Estudios Digestivos.