El presidente Javier Milei presentará hoy a las 20 su nuevo libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Luna Park, donde habrá una exposición formal y también un “show musical”, en el que el primer mandatario cantará en principio dos canciones.

La novedad será que contará con un grupo soporte denominado como “La Banda Liberal”, con el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en batería, su hermano Joaquín Benegas Lynch, en guitarra, y en bajo a Marcelo Duclos, quien escribió junto a Nicolás Márquez la biografía del presidente “Milei, la revolución que no vieron venir”.

Además, en el escenario habrá un bombo con la cara de Ludwig Von Mises, el economista austríaco del que es admirador el presidente. Según trascendió, Milei -quien en su juventud cantó en una banda tributo a los Rolling Stones- interpretará dos canciones de La Renga: Panic Show, que usó en la campaña electoral, y El Revelde.

“Es un acto privado sustentado con fondos o el patrimonio personal del presidente, cosa que además corresponde. Entiendo que la decisión que tomó él de participar en un show musical es parte de la publicidad de su libro y como parte del marketing”, explicó esta mañana en Radio Rivadavia, el vocero presidencial, Manuel Adorni. También aclaró que “él recibe regalías por ese libro” y que esa “es la única actividad que puede realizar por fuera de su cargo.

Sinopsis de Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica

En su página web, Editorial Planeta, encargada de editar el libro del Presidente publica la siguiente sinopsis:

Cuando la realidad no encaja en un modelo (económico, para el caso), lo más sensato debiera ser revisar dicho sistema y tratar de detectar sus errores. Sin embargo, para los economistas neoclásicos y neokeynesianos, dice el autor, cuando el modelo no cuaja con el mundo real, no se lo descarta, porque la culpa pasa a ser de la realidad. Y siempre con el mismo diagnóstico: fallo de mercado.

En este nuevo libro, un Javier Milei ya ungido presidente de la Nación Argentina, retoma ideas que ha venido analizando, ajustando y defendiendo durante años, solo que ahora lo hace en un viaje que se proyecta en las principales tribunas ideológicas de la actualidad para terminar arribando a una verdadera lección de macroeconomía.

De la teoría económica a la acción política, en efecto, porque como suele decir el primer mandatario: “El problema de Occidente es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, a pesar de una evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de la historia”.