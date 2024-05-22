Qué canciones cantará el presidente en el Luna Park
La presentación del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” será hoy a las 20. Como es costumbre en el mandatario, la banda elegida fue La Renga.
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Unos 120 agentes comenzaron a sentirse mal y fueron asistidos por la Cruz Roja. Investigan su fue un sabotaje.
Una decena de textos repasa la vida de los artistas que marcaron una época.