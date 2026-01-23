El presidente ruso Vladímir Putin aceptó participar de una reunión trilateral con Estados Unidos y Ucrania, que se realizará este viernes en Emiratos Árabes Unidos, en un nuevo intento por abrir una vía de diálogo sobre la guerra. Sin embargo, evitó comprometerse con un alto el fuego, en un contexto de ofensivas activas y creciente presión internacional.

Ads

La confirmación llegó tras más de tres horas de conversaciones en el Kremlin con emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. Según fuentes oficiales, el único avance fue la aceptación de la mesa de diálogo, sin señales de una tregua inmediata.

Una reunión sin acuerdos y con la guerra en curso

Rusia enviará una delegación encabezada por el almirante Ígor Kostiukov, pero Putin no asumió nuevas obligaciones. La decisión generó malestar en Kiev: el presidente Volodímir Zelenski denunció que los ataques rusos a la infraestructura energética dejaron a millones de personas sin luz ni calefacción, en pleno invierno.

Ads

Desde Moscú, el asesor presidencial Yuri Ushakov sostuvo que Washington confía en que el encuentro permita avanzar hacia “un acuerdo de arreglo pacífico”, aunque aclaró que no habrá paz duradera sin resolver la cuestión territorial.

Territorio, Donbás y activos congelados

Zelenski señaló que el núcleo de la negociación será el futuro del Donbás, donde Ucrania aún controla más de una quinta parte de la región de Donetsk. Tras su paso por el Foro Económico de Davos, donde se reunió con Donald Trump, el mandatario ucraniano fue contundente: “Todo gira en torno al territorio”.

Ads

Kiev enviará a Abu Dabi una delegación integrada por Kirilo Budánov, David Arajamia y Rustem Umérov. En paralelo, el Kremlin reiteró su exigencia de que Ucrania retire sus tropas de las cuatro regiones anexadas por Rusia en 2022, condición que considera indispensable para cualquier alto el fuego.

En ese marco, Putin planteó por primera vez la posibilidad de ofrecer reparaciones mediante activos rusos congelados en Estados Unidos: mil millones de dólares para una estructura internacional de paz y otros 5.000 millones para la reconstrucción, pero solo después de un acuerdo de paz. La cifra, sin embargo, queda muy por debajo de los más de 234.000 millones de dólares en activos rusos congelados, mayoritariamente en Europa.

Mientras tanto, los combates continúan y la reunión en Emiratos aparece, por ahora, más como un gesto diplomático que como el inicio de un alto el fuego.

Ads

Puede interesarte

Fuente: TN