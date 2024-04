El fútbol de Mar del Plata tuvo una nueva fecha donde los goles no abundaron como en capítulos anteriores del Torneo denominado “Liga Marplatense de Fútbol”, pero donde la cima ha quedado compartida en ambos grupos clasificatorios.

La Zona 1 vuelve a tener punta compartida entre dos equipos que no se dan tregua. Quilmes no pudo pasar del empate 0 a 0 con Al Ver Verás que está en el fondo de la tabla y eso le permitió a Alvarado, que superó por la mínima diferencia como visitante a General Urquiza por 1-0, quedaron igualados en la cima.

La mitad de los partidos de esta jornada terminaron 0-0 y eso generó que no hubiera muchas modificaciones. El único tercero ahora es Talleres que igualó con San Lorenzo por ese marcador. Atlético Mar del Plata sigue en su racha positiva y, luego de vencer 2-0 a Independiente ya está a 5 puntos de la cima.

En la Zona 2, volvieron a ganar los dos equipos que están en la cima. Once Unidos se impuso en el Interzonal ante Peñarol y Deportivo Norte superó por la mínima al último, Almagro Florida.

Gracias a su triunfo por 3-0 ante Chadamalal y aprovechando la derrota de Kimberley ante Argentinos del Sud por 1-0; Banfield ahora es el único escolta en esta zona.

RESULTADOS - FECHA 8

San Isidro vs. Racing 0-0

Talleres vs. San Lorenzo 0-0

San José vs. Círculo Deportivo 1-1

Independiente vs. Atl. Mar del Plata 0-2

General Urquiza vs. Alvarado 0-1

Al Ver Verás vs. Quilmes 0-0

POSICIONES - Zona 1

1° Quilmes 19 ptos.

2° Alvarado 19 ptos.

3° Talleres 16 ptos.

4° San José 14 ptos.

5° Atlético MDP 14 ptos.

6° Independiente 12 ptos

7° Círculo Deportivo 12 ptos.

8° General Urquiza 11 ptos.

9° Peñarol 8 ptos

10° San Lorenzo 7 ptos.

11° San Isidro 5 ptos.

12° Al Ver Verás 4 ptos.

13° Racing 3 ptos.

Interzonal - Once Unidos vs. Peñarol 1-0

Almagro Florida vs. Deportivo Norte 0-1

Chapadmalal vs. Banfield 0-3

Libertad vs. River 1-0

Kimberley vs. Argentinos del Sud 0-1

Cadetes vs. Boca 0-0

El Cañón vs. Nación 2-4

POSICIONES - Zona 2

1° Once Unidos 19 ptos.

2° Deportivo Norte 19 ptos.

3° Banfield 16 ptos.

4° Nación 15 ptos.

5° Kimberley 13 ptos.

6° Libertad 12 ptos.

7° Argentinos del Sud 11 ptos.

8° El Cañón 10 ptos.

9° River 10 ptos.

10° Chapadmalal 5 ptos.

11° Boca 5 ptos.

12° Cadetes 5 ptos.

13° Almagro Florida 2 ptos.