La subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires y los concejales de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro visitaron las instalaciones de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEGH) en el inicio de la temporada. “Kicillof y todo el gobierno municipal juntos al bloque de concejales de AM-MDF queremos estar al lado de cada uno defendiendo el trabajo de la costa atlántica”, dijeron.

Gustavo Pulti, Horacio Taccone, Eva Ayala y Melisa Centurión estuvieron junto a la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, María Soledad Martínez, en las instalaciones de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEGH) con representantes del sector de Mar del Plata y toda Costa Atlántica.

Allí, destacaron los esfuerzos promocionales impulsados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre los que puede observarse iniciativas como Préstamo Acá donde se pueden financiar servicios turísticos y recreativos como hoteles, balnearios y más, de forma 100% digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, ofertas con tarjetas de crédito y débito, entretenimiento para obras de teatro, cines, recitales, Parques y Paseos, entre otros beneficios.

Los concejales destacaron la importancia estratégica de las obras llevadas a cabo como la autovía atlántica que une a Villa Gesell con Mar Chiquita a la que solo le restan 60 kilómetros para su finalización.

En ese sentido, Pulti sostuvo que “es estratégica la consolidación de ese corredor turístico con inversiones como las que se están haciendo en la autovía 2 y el mejoramiento de otras rutas”.

“También resulta fundamental el impulso de inversiones privadas en espacios de la provincia que agregan nuevas alternativas de recreación, como es el caso de este nuevo polo de desarrollo en Mar del Plata en tierras bonaerenses correspondientes al Consorcio Portuario”, agregó.

A su turno, la subsecretaria de la provincia exhortó a los representantes del sector “al impulso de una política regional en defensa del turismo” como mecanismo de coordinación conjunta para la temporada.

Por último, Gustavo Pulti, dijo que “estamos con la voluntad compartida con todo el gobierno provincial en dar el máximo apoyo a la inversión empresarial y laboral turística en el comienzo de esta temporada”.

“Sabemos que tenemos que trabajar en conjunto frente a la cancha inclinada que propone el Gobierno nacional, con una economía que subsidia de hecho los viajes al exterior y con la indiferencia local que a abandona la inversión promocional para la que todo el comercio y la industria marplatense aportan a través del fondo de promoción turístico que brilla por su ausencia”, concluyó.