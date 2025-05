La situación actual en el Puerto de la ciudad es crítica, con muchos barcos paralizados y trabajadores que acuerdan su desvinculación o son despedidos, directamente. En ese contexto, el secretario general de SIMAPE, Pablo Trueba, confió que “estamos volviendo a los 90’s” y analizó que “el problema más difícil que tiene la actividad, que es netamente exportadora, es el tipo de cambio, por lo que el negocio deja de ser negocio”.

“Estamos volviendo a la década del 90, a la época de Menem, en el 1 a 1, que el sector exportador más la actividad pesquera se le dificultó bastante. En esa época muchas grandes empresas pesqueras quebraron, mucha gente perdió el trabajo”, indicó el gremialista tras recordar el caso de una empresa de conservas que la semana pasada cerró sus puertas.

En diálogo con la prensa, Trueba insistió en trazar un paralelo con los 90’s: “Ojalá que no lleguemos a esa situación, pero tenemos barcos ya paralizados, barcos de gran porte, fresqueros, que están paralizados porque tienen que ir a arreglos a dique. Quizá algún armador, algún empresario, no lo envía a reparar porque no tiene un interés económico de seguir con el negocio”.

El secretario general de SIMAPE, Pablo Trueba, trazó un duro panorama de la situación del Puerto.

Por este contexto, Trueba indicó que desde enero “gente de distintos frigoríficos como personal embarcado también, han llegado a acuerdos, desvinculaciones, despidos”, por lo que “la situación es compleja”. Y en ese contexto aseguró que “se nos hace mucho más difícil discutir la paritaria”, pero “hay que dar esa discusión igual, sobre todo para cuidar los puestos de trabajo”.

Tras un encuentro entre diversas partes que se realizó en el Concejo Deliberante, el referente de SIMAPE indicó que “no hubo grandes avances” y confió que “el problema más difícil que tiene la actividad, que es netamente exportadora como el campo, es el tipo de cambio, que el negocio deja de ser negocio”.

Al respecto, consideró que “por más que te reduzcan algún impuesto, canon, lo que fuera, no le hace al problema principal que es el tipo de cambio. Es una actividad netamente exportadora, el 95% de lo que se captura se exporta en Argentina. Tenés competitividad de otros países, por ejemplo China, que le vende a nuestro primer socio comprador, que es Brasil, a precios mucho más bajos. Y eso complica”.

De todos modos, el gremialista no avizoró posibilidades de que la industria se reconvierta. “No, hoy no veo a futuro la reconversión. Hay tecnologías nuevas seguramente, reconversión no porque la actividad pesquera es extractiva, se larga una red al agua, se saca, se procesa y se exporta. Todo depende de los precios internacionales. Y Argentina, más allá de ser un país productor, uno de los más grandes productores de materia ictícola, no es formador de precios”, remarcó.