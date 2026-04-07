Mar del Plata se prepara para recibir a una de las agrupaciones más influyentes del postpunk mundial. Public Image Ltd, liderada por John Lydon, ofrecerá un show el próximo domingo 12 de abril en Diagonal Garibaldi 4830, desde las 18:30.

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La banda, surgida en 1978 tras la disolución de Sex Pistols, se consolidó como un referente absoluto por su capacidad de romper con los moldes del punk tradicional. A lo largo de su trayectoria, combinó estilos como el dub, la electrónica y el rock experimental, dejando discos icónicos y una marca profunda en la música contemporánea.

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El evento también contará con la participación de bandas invitadas de la escena nacional, como Tomates en Verano y Buenos Vampiros, que aportarán su impronta a una jornada que promete ser una experiencia musical completa.

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Las entradas ya se encuentran disponibles de manera anticipada, y se espera una gran convocatoria para un espectáculo que reúne historia, vanguardia y la potencia del rock en vivo en uno de los espacios culturales más destacados de la ciudad.

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