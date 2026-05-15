El equipo del Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara) llevará adelante durante el ciclo lectivo 2026 el proyecto educativo ¿Cuántos carros entran en un espejo?, tras ser distinguido en el programa Ensayar Museos de la Fundación Williams.

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Esta propuesta articula el trabajo conjunto entre el museo, el espacio Silencio Intermitente, la Escuela de Educación Secundaria Especializada en Arte N°1 y la Escuela de Educación Secundaria N°1 de General Pueyrredon. Tiene como objetivo principal generar un vínculo sólido entre estudiantes de 6° año, artistas locales y el campo cultural, promoviendo la creación contemporánea y el trabajo colaborativo mediante el uso de una sala móvil de arte contemporáneo.

El dispositivo central consiste en una estructura de hierro con paredes de policarbonato translúcido y sistema de traslado, diseñada por espacios autogestivos de la ciudad para funcionar como laboratorio itinerante.

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Durante la primera etapa del año, los alumnos participarán de encuentros con gestores y artistas, mientras que, tras el receso invernal, la sala se instalará en los establecimientos educativos. Allí, cada grupo desarrollará y emplazará su obra en la unidad móvil, la cual será trasladada posteriormente al museo para una exhibición especial con una duración de una semana.

Desde la organización destacaron que el proyecto busca estimular propuestas que vinculen el espacio interior y exterior, ampliando las posibilidades de creación y exhibición en la escena local. Por su parte, la Fundación Williams continúa con su labor de apoyo a iniciativas vinculadas a la ciencia y la cultura, haciendo foco en la formación y el desarrollo profesional en áreas de artes visuales.

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A través de este reconocimiento, se garantiza el desarrollo de un proyecto que busca la inserción de los jóvenes en el circuito artístico profesional de manera dinámica y cercana.