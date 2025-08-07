La Agrupación Mariano Ferreyra protagonizó una marcha este jueves en pleno centro de Mar del Plata para visibilizar la grave situación que atraviesan los trabajadores en los barrios.

La movilización se mantuvo en las oficinas regionales del Ministerio de Capital Humano, donde fueron recibidos por personal del organismo. En ese marco, anunciaron que mantendrán una reunión con la funcionaria nacional Vilma Baragiola con el objetivo de discutir medidas concretas y abrir una nueva mesa de negociación paritaria.

“Marchamos porque no podemos esperar más. Nuestros compañeros la están pasando mal y no tenemos respuestas”, expresó Pablo, uno de los referentes de la agrupación. Según explicaron, la situación social en los barrios más humildes es “insostenible”, y por eso decidieron salir a la calle.

La Agrupación Mariano Ferreyra forma parte de una red de organizaciones que desde hace meses viene denunciando la falta de políticas públicas para contener el deterioro del tejido social. Entre sus principales demandas se encuentran la recomposición de ingresos, el fortalecimiento de programas sociales y la apertura de canales de diálogo permanentes con las autoridades.

Desde la organización adelantaron que seguirán movilizados hasta obtener respuestas concretas, y que esperan que el encuentro con Baragiola sirva como punto de partida para avanzar en soluciones de fondo.

