Un proyecto de ordenanza ingresado al Concejo Deliberante propone que las personas con discapacidad tengan prioridad en la asignación de turnos médicos a través de la aplicación municipal Salud MGP, con el objetivo de garantizar un acceso efectivo, equitativo y sin barreras al sistema de salud pública en el Partido de General Pueyrredon.

La iniciativa, que lleva la firma del concejal Diego García del bloque Unión por la Patria, surge a partir de las dificultades que enfrenta este sector de la población para acceder de manera oportuna a turnos médicos, en un sistema que actualmente no contempla criterios de prioridad ni incorpora una perspectiva de derechos, pese a tratarse de “personas que requieren cuidados específicos y un acompañamiento activo del Estado”.

Según datos oficiales de la Dirección de Discapacidad municipal, en el Partido de General Pueyrredon más de 38.000 personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que representa una “porción significativa de vecinos” que, por sus condiciones de salud y contextos de vida, necesitan políticas públicas diferenciadas.

Desde el bloque impulsor del proyecto remarcaron que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental y que garantizarlo implica reconocer las desigualdades reales que atraviesan las personas con discapacidad. “No se trata de un beneficio ni de un privilegio, sino de una política pública que contemple situaciones distintas y dé respuestas acordes”, expresó el edil.

El proyecto propone que las personas que cuenten con CUD puedan acceder a la prioridad en la asignación de turnos mediante la incorporación de esta condición en la aplicación municipal, a través de la carga del certificado, sin que ello represente una mayor erogación presupuestaria ni un desafío técnico para el sistema.

Además, la iniciativa se inscribe en la necesidad de que el Estado municipal incorpore una perspectiva transversal de discapacidad en todas sus políticas públicas, en particular en el área de salud, donde las barreras de acceso impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas.

García señaló que el expediente adquiere especial relevancia en el actual contexto político nacional, donde “diversos derechos vinculados a la discapacidad se ven debilitados”, y sostuvo que los municipios deben asumir un rol activo para garantizar la inclusión y el acompañamiento de los sectores más vulnerables: “La salud pública debe estar pensada desde la equidad. Priorizar a las personas con discapacidad en la asignación de turnos es una decisión política concreta que pone en el centro a quienes más lo necesitan”.

Por último, la propuesta prevé la realización de una campaña de difusión e información para asegurar que las personas con discapacidad conozcan esta herramienta y puedan ejercer plenamente su derecho al acceso a la salud pública municipal.