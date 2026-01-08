Coparticipación bonaerense: el nuevo esquema favorece a municipios del interior
El Ministerio de Economía de la Provincia actualizó el Coeficiente Único de Distribución que determina cómo se reparten los fondos entre las comunas.
El Ministerio de Economía de la Provincia actualizó el Coeficiente Único de Distribución que determina cómo se reparten los fondos entre las comunas.
El proyecto busca incorporar criterios de equidad en la aplicación municipal de salud, beneficiando a más de 38.000 personas con CUD y promoviendo una política sanitaria con perspectiva de derechos.