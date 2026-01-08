Desde la gobernanza bonaerense se actualizó el Coeficiente Único de Distribución (CUD), la herramienta que define cómo se reparte la coparticipación provincial entre los municipios. La decisión llega en un contexto financiero complejo para las comunas, atravesadas por la caída de transferencias nacionales, el ajuste del gasto y una mayor demanda de servicios locales, especialmente en salud y asistencia social.

El dato central de la nueva medición es que los municipios del interior de la provincia aparecen como los grandes ganadores del nuevo esquema. Chacabuco lidera el ranking con un incremento del 15,68% en su participación, seguido por Campana (12,50%) y Capitán Sarmiento (10,62%). También registraron subas significativas Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Dolores, Marcos Paz, Escobar, Adolfo Alsina y Suipacha.

En contrapartida, el nuevo CUD establece pérdidas para varios distritos, principalmente del Conurbano y zonas turísticas. Vicente López, General Madariaga, Leandro N. Alem, Pinamar, Pila, Ezeiza, San Isidro, Tordillo, Maipú y Florentino Ameghino figuran entre los más afectados, con recortes cercanos al 5%, que es el tope máximo permitido por la ley vigente, salvo Vicente López, cuya baja fue del 4,02%.

El CUD es un índice dinámico que se calcula a partir de variables objetivas como población, superficie y producción en salud, y define el reparto del 16,14% de determinados impuestos provinciales. Este año cobra especial relevancia porque también sirve para distribuir el 70% de un fondo especial de $350.000 millones destinado a fortalecer las finanzas municipales, aprobado por la Legislatura en el marco de la negociación por la toma de deuda del gobierno de Axel Kicillof.

Fuente: Dib

