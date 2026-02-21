Hoy a las 18:00, vecinos de Mar del Plata, Batán, Estación Chapadmalal, Otamendi y Miramar realizarán una mateada en la Estación de trenes de Miramar con el objetivo de visibilizar la necesidad de recuperar el servicio ferroviario regional. “Sería un gran beneficio porque la gente podría ir y venir en el día con el tren de cercanía”, comentó Gustavo Tomás Jones, uno de los organizadores de la actividad.

En diálogo con El Marplatense, Jones aseguró que el reclamo por la vuelta del tren regional cuenta con un fuerte respaldo social y que las acciones públicas, como la mateada prevista, reflejan un consenso mayoritario a favor del servicio ferroviario. En la plataforma Change.org se puede encontrar una solicitada a favor del regreso del servicio ferroviario que ya cuenta con 17.000 firmas.

El activista explicó que la respuesta de la población es ampliamente positiva cada vez que se realizan actividades de visibilización. “La gente apoya mucho cuando ve publicaciones en los medios y comparte las notas. Muy poca gente está en contra del proyecto” y las objeciones “se reducen a una minoría que sostiene que el tren podría afectar el tránsito”, indicó.

Al referirse a lo que perdieron las localidades con la desaparición del servicio, recordó que el antiguo tren que unía Constitución con Mar del Plata y continuaba hasta Miramar tenía una alta demanda. “En los años 90 el tren iba completamente lleno, sobre todo en verano”, rememoró. Con el paso del tiempo, el servicio se fue deteriorando y disminuyó la cantidad de pasajeros, hasta su desaparición.

En ese marco, señaló que hoy se impulsa una propuesta diferente: un tren de cercanías o interurbano. “Lo que proponemos es un tren más chico, con paradas en varios barrios de Mar del Plata y en localidades como Batán, Chapadmalal, Otamendi y Miramar”, detalló. A diferencia del antiguo recorrido directo, este servicio permitiría un uso cotidiano: “Sería un gran beneficio porque la gente podría ir y venir en el día con el tren de cercanía”.

Sobre la situación institucional del proyecto, Jones indicó que en Mar del Plata no hubo avances concretos. “Se habló con algunos concejales, pero no hubo eco”, lamentó. En cambio, en Miramar el Concejo Deliberante aprobó una iniciativa y la declaró de interés. Además, recordó que en el anterior gobierno el entonces titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, había expresado su apoyo.

Sin embargo, explicó que el proyecto no prosperó por falta de acuerdos políticos. “Por problemas con asentamientos y porque no hubo consenso con el intendente Guillermo Montenegro, el tren no se puso en marcha”, concluyó.