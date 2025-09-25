El Concejo Deliberante continúa con el tratamiento del proyecto presentado en el 2024 que busca la modificación de los artículos 2°, 3°, 4° y 7° de la ordenanza que regula actividad de los puestos de venta de diarios y revistas.

En detalle, la normativa busca expandir la gama de servicios que se ofrecen en los escaparates para promover la actividad comercial, pero teniendo en cuenta las condiciones necesarias para el cumplimiento de las reglas vigentes y que se garantice el bienestar del trabajador.

Al respecto, Julián Bussetti, concejal por Vamos Juntos e impulsor del proyecto, declaró en diálogo con El Marplatense que “Lo que estamos buscando con este proyecto es reconvertir los viejos escaparates, que todavía quedan varios en nuestra ciudad, y reconvertirlos al siglo XXI”.

En este sentido, indicó que el objetivo es que “puedan diversificar los productos que ofrecen, entendiendo que la venta de diarios a caído sistemáticamente en las últimas décadas”.

Sobre las ideas que surgieron para diversificar el rubro contó que se propone “un café al paso, ofrecer productos regionales, excursiones turísticas, darles la posibilidad -que hoy está prohibido por ordenanza- de que cambien para poder mejorar las estructuras y llevar a Mar del Plata al siglo XXI embelleciendo el espacio público y modernizándolo”.

Con relación al levantamiento de algunos puestos ubicados en distintas zonas de la ciudad, acción coordinada entre el Municipio y Defensa Civil, resaltó que “están abandonados, han quedado sin propietario o están en muy malas condiciones y perjudican a todos los vecinos de la zona”.

De modo que “este proyecto es compatible con eso, nosotros vemos bien que se levanten los puestos que han quedado en mal estado y esto es darle la posibilidad - porque ni siquiera es que se deben reconvertir obligatoriamente - a los que aún funcionan de aggionnarse”.

No obstante, aclaró que “no es expandirse, porque hay que cuidar también el espacio público, las calles son para transitar y no para armar grandes negocios. Que se mantengan las mismas estructuras o más chicas y se brinden servicios al paso, no estamos hablando de un café con mesas ni mucho menos, simplemente una máquina y que puedan vender productos que se elaboren en otro lugar”.

