El Municipio retiró 46 puestos de diarios abandonados
Las estructuras representaban un riesgo para la seguridad pública y las acciones se llevaron a cabo en un trabajo conjunto entre Defensa Civil y EMSUR.
Las estructuras representaban un riesgo para la seguridad pública y las acciones se llevaron a cabo en un trabajo conjunto entre Defensa Civil y EMSUR.
El Gobierno habilitó a los kioscos de diarios y revistas a ofrecer servicios postales, desde correspondencia general hasta entrega de documentación y tarjetas.
El proyecto tratado en el Concejo Deliberante busca implementar el café al paso o la oferta de productos regionales en las icónicas estructuras naranjas de la ciudad.