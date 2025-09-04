Los tradicionales puestos de diarios y revistas quedaron habilitados para funcionar también como puntos de servicio postal. La medida fue oficializada a través del decreto 629/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este jueves en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la normativa, estos locales podrán entregar correspondencia general, paquetería, documentación, tarjetas de crédito y débito, así como documentos oficiales como pasaportes y DNI. Además, podrán prestar servicios de guarda y depósito, e incluso participar en la logística del comercio electrónico.

El decreto también dispuso la disolución del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, vigente desde el año 2000, lo que elimina las restricciones que regulaban la distribución en la vía pública.

La resolución se fundamenta en la política de “eliminar restricciones al comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”, con el objetivo de impulsar la libre iniciativa privada. Según el texto oficial, la iniciativa busca fomentar la libre circulación de bienes y servicios y adaptarse a la creciente demanda de logística de última milla.

En este marco, los puestos podrán operar como casillas de correo si se registran como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), o bien mediante convenios con empresas postales autorizadas.

La medida se suma al decreto 1005/2024, que ya había desregulado la actividad postal, habilitando despachos de hasta 50 kilos en envíos nacionales e internacionales y fomentando la digitalización de procesos como la verificación de identidad con ReNaPer.

Con este cambio, el Gobierno espera ampliar la competencia en el mercado postal, agilizar la entrega de productos y fortalecer la logística asociada al comercio electrónico, al tiempo que da una nueva función a los puestos de diarios, un sector que atraviesa una larga crisis por la caída en la venta de ejemplares impresos.

