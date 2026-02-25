Ingresó al Concejo Deliberante un proyecto para crear el Programa Municipal Alerta Celular, destinado a asistir a víctimas de robos de teléfonos móviles y contribuir a su recuperación. La propuesta se centra en una respuesta inmediata mediante la articulación de la Patrulla Municipal con la Policía, con el objetivo de colaborar en la localización y eventual recuperación de los dispositivos sustraídos.

Según se destacó, el programa difundirá de forma clara los pasos urgentes a seguir una vez que se sufre el robo de un celular: bloqueo inmediato mediante el *910, denuncia a la compañía telefónica para inhabilitar el IMEI y denuncia policial, junto con la activación de herramientas de geolocalización.

Además, prevé la intervención en situaciones donde se detecten múltiples dispositivos en una misma ubicación, como puede ocurrir en eventos masivos, lo que permitiría colaborar en la detección de redes delictivas dedicadas al robo de celulares.

La iniciativa también incluye campañas de prevención y desaliento de la compra de celulares robados y se implementaría a través de los canales municipales existentes, sin generar nuevos costos para el Estado local.

El proyecto contempla asimismo la posibilidad de celebrar convenios con empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil y proveedores tecnológicos para fortalecer la prevención, mejorar la información disponible y optimizar los mecanismos de respuesta ante robos.

El autor del proyecto, el concejal de la Coalición Cívica, Guido García, indicó que el proyecto “busca ordenar las herramientas y recursos disponibles para ayudar al vecino y turista ante estas lamentables situaciones” y auguró que “si logramos actuar rápido y coordinar esfuerzos, no solo aumentan las chances de recuperar el teléfono, también podemos contribuir a desarticular estas bandas que operan o vienen a delinquir a la ciudad”.