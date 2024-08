El decreto del Gobierno nacional que apunta a implementar la propina electrónica en comercios gastronómicos es vista con algo de recelo desde el sector de trabajadores de restaurantes y cafeterías, debido a que todavía no hay claridad respecto de cómo se va a implementar. Desde la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) aseguraron que puede traer “más problemas que soluciones”.

Por la proliferación de billeteras virtuales y el hecho de que cada vez menos gente usa dinero en efectivo, los mozos y camareros han visto una merma en el extra que obtienen como propina, que termina siendo una parte importante de sus ingresos mensuales. Y si bien con este decreto el Gobierno busca darle una solución a este conflicto, la solución no sería tan sencilla como parece.

“Hay que esperar, todavía hay cuestiones que no son claras, es un poco una buena idea pero que puede traer también grandes problemas”, manifestó el titular del UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín.

En diálogo con Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata, el gremialista consideró que el decreto “es lindo, la idea parece bárbara”, pero señaló que “la práctica, el día a día y la realidad dicen otra cosa”.

Para Santín “es muy difícil hablar de la propina electrónica, porque es dinero, y el dinero siempre trae problemas, sobre todo cuando no queda claro cómo se va a repartir, quién lo va a administrar, si va a ir a una cuenta del empleador o a una de los trabajadores, si va a ser parte o no del sueldo, si va estar en ganancias o no. Es muy complicado. En mi opinión es un tema que puede traer más problemas que soluciones”.

El referente de los gastronómicos resaltó que el tema propinas es complicado para el sector y desde el sindicato “para no meternos en un lio, preferimos no meternos”. Por eso, anticipa que esto “va a traer problemas” porque, entre otros puntos, no se sabe cómo se puede aplicar en aquellos trabajadores que estén en una situación de informalidad: “¿A quién va a ir, al trabajador que está por ocho horas, por cuatro mentirosas, por cuatro? Es un despelote”.

“Vivimos en un mundo donde hecha la ley hecha la trampa, y los que trabajan en la informalidad saben el día a día que tenemos. Todavía estamos peleando con empresarios que retienen ilegalmente los aportes de obra social poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Imagínate la propina”, señaló Santín irónico.

De todos modos, y más allá de entender la medida en función de que la tecnología está presente en todos los lugares, para el titular de UTHGRA local la incógnita es “cuál es la necesidad y urgencia. Porque por ahí tenemos otras necesidades más urgentes que discutir que el tema de la propina”.

Y anticipó problemas para la próxima temporada: “Hay restaurantes que esta temporada, los fines de semana, los mozos han hecho entre 40.000 y 60.000 pesos de propina por día. Hay una escala salarial que es bastante equilibrada históricamente, al cocinero se le pagó más que al resto. Por ende se especuló que el cocinero gana más y el mozo hace propina. Esto va a traer otros problemas colaterales. Esta temporada ¿cómo van a hacer, van a cobrar todos iguales? Es un tema que creo que este verano puede traer algunos inconvenientes si no se implementa como se tiene que implementar”.