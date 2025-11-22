Seis marcas del sector heladero y tres firmas vermuteras, todas integrantes del programa municipal “Producto local”, participaron de dos eventos que reunieron a gran cantidad de personas en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa contó con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, que busca generar oportunidades y visibilidad para los productores marplatenses.

El pasado jueves 13 se celebró una nueva edición de la Noche de las Heladerías, que convocó a cientos de familias con promociones, descuentos y propuestas especiales. En esta ocasión, seis marcas de “Producto local” se sumaron a la iniciativa. Rosana, representante de una de las firmas, destacó: “Lo bueno es que una vez al año podemos ofrecerles a nuestros clientes este beneficio para que disfruten en familia o con amigos. Es un día de fiesta, donde el helado artesanal toma protagonismo y donde también podemos mostrar el trabajo que hacemos durante todo el año. En esta edición pasaron más de mil personas, así que fue realmente una noche especial”.

Por su parte, el domingo 16 se realizó la tercera edición del Encuentro Vermutero Marplatense, que reunió a cientos de personas entre las 17:00 y las 24:00. Tres firmas de Producto Local participaron de la propuesta, que combinó gastronomía, identidad local y producción artesanal.

El secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, remarcó que “cada vez que nuestros productores participan de estas propuestas, se fortalece el entramado local”.

“Desde la Secretaría acompañamos esos espacios porque muestran lo que hacemos en Mar del Plata: trabajar junto al sector privado, generar oportunidades y seguir impulsando una ciudad donde las marcas locales puedan avanzar y hacerse lugar. Estas iniciativas permiten que nuestros productores se vinculen, se den a conocer y proyecten su trabajo en una ciudad que apuesta al desarrollo y la producción”, señaló el funcionario.

Se recomienda que quienes deseen sumarse al programa o conocer más detalles pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/productolocal, comunicarse al 499-7970 (interno 4347), escribir a [email protected] o acercarse personalmente a las oficinas ubicadas en Salta 1842 (5º piso).