El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por corrupción en la denominada causa Seguros, acusado de incompatibilidad en los deberes de funcionario público durante su mandato.

La investigación se centra en la contratación de seguros a través de Nación Seguros, una subsidiaria del Banco Nación, con la intermediación de brokers presuntamente vinculados al entorno del ex mandatario. Según la causa, estas operaciones habrían beneficiado a personas cercanas a Fernández, configurando un posible esquema de defraudación al Estado.

Un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), recibido por el juzgado semanas atrás, resultó determinante para avanzar en la investigación. Según fuentes, el documento “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” implicados en el caso.

En la causa también están involucrados María Cantero, ex secretaria de Fernández, su esposo Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del ex presidente, y Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. Se les acusa de haber montado un supuesto mecanismo de defraudación al Estado a través del decreto 823/2021, que obligaba a todos los organismos públicos a contratar servicios de seguros exclusivamente con Nación Seguros.

Al ser citado a declarar, Fernández presentó un escrito en Comodoro Py donde afirmó: “No comprendo los cargos que me formulan”. Además, defendió el decreto, asegurando que no fue una iniciativa exclusivamente suya, sino que contó con el respaldo de organismos como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros.

En sus palabras, “este decreto fue una decisión política, no debe ser objeto de judicialización. Lo que buscamos fue generar la mejor sinergia entre los recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”.

Fuente: con información de TN