El segundo jueves del año trae cuatro novedades a los cines de Mar del Plata: la de terror Primate llega como la destacada, a lo que hay que sumar la biografía Song Sung Blue: sueño inquebrantable con Kate Hudson y Hugh Jackman, Familia en renta con Brendan Fraser y la nueva versión de El beso de la mujer araña.

Primate dirigida por Johannes Roberts, con Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Kevin McNally.

-Tras volver de la universidad, Lucy se reencuentra con su familia, entre ellos el chimpancé Ben. Durante una fiesta en la piscina, el animal contrae rabia y se torna extremadamente violento. Lucy y sus amigos quedan acorralados en el lugar y deben ingeniárselas para sobrevivir al ataque del chimpancé fuera de control.

Song Sung Blue: sueño inquebrantable dirigida por Craig Brewer, con Kate Hudson, Hugh Jackman, Michael Imperioli.

-Inspirada en hechos reales, la historia sigue a dos músicos sin demasiada suerte que, impulsados por el entusiasmo, deciden formar una banda tributo a Neil Diamond. En el camino, descubren que nunca es tarde para perseguir los sueños ni para encontrar el amor.

Familia en renta dirigida por Hikari, con Brendan Fraser, Mari Yamamoto, Takehiro Hira.

-Ambientada en el Tokio contemporáneo, la trama acompaña a un actor estadounidense en crisis existencial que acepta un trabajo poco convencional: desempeñarse en una agencia japonesa de “familias de alquiler”, ocupando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se involucra en la vida de sus clientes, forja lazos auténticos que desdibujan los límites entre la ficción y la realidad, y lo llevan a replantearse el sentido de la pertenencia y de las relaciones humanas.

El beso de la mujer araña dirigida por Bill Condon, con Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz.

- Valentín, un preso político, comparte celda con Molina, un escaparatista condenado por escándalo público. Entre ambos se construye una relación particular, atravesada por los relatos de Molina, quien le narra a Valentín la historia de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita, Ingrid Luna.

