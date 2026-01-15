La Municipalidad puso en marcha una nueva edición de la campaña de prevención del cáncer de piel Salvá tu piel, que se desarrollará hoy y mañana en Los Molinos de Punta Iglesia, de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00, y continuará del sábado 17 al martes 20 en Plaza España, en los mismos horarios.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Salud del Municipio y se realiza anualmente con el objetivo de reducir el impacto del cáncer de piel mediante la detección temprana y la concientización comunitaria. Durante las jornadas se realizarán controles gratuitos de lunares, sin necesidad de turno previo, en articulación con La Roche Posay.

En detalle, los vecinos podrán acercarse hoy y mañana a Los Molinos de Punta Iglesia (avenida Patricio Peralta Ramos 1586), y del sábado al martes a Plaza España, sobre calle Chacabuco. En ambos espacios se brindará atención en los horarios mencionados y se efectuará la revisión dermatológica correspondiente.

Aquellas personas que, tras el chequeo, presenten alguna lesión y cuenten con la derivación del profesional, podrán concurrir al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias – CEMA (Pehuajó 250) para solicitar un turno con el servicio de dermatología municipal.

En Argentina, más de 1700 personas son diagnosticadas con melanoma cada año y la mayoría de los casos está relacionada con la exposición a los rayos ultravioleta. En este contexto, especialistas destacan que la prevención es clave y que el uso diario de protector solar puede reducir el riesgo hasta en un 50%.

La directora general de Salud, Verónica Palmisciano, afirmó que la campaña llegue a Mar del Plata por 13° año consecutivo “da cuenta de un trabajo sostenido en materia de prevención, enfocado en la detección temprana y el acceso a información confiable. La educación de la comunidad sobre los cuidados de la piel es un eje fundamental de nuestra política sanitaria, y el trabajo articulado con el sector privado nos permite ampliar estas acciones y cuidar la salud de los vecinos”.

En ese sentido, la funcionaria recordó que es fundamental usar protector solar de amplio espectro con FPS mayor a 30 durante todo el año y renovarlo cada dos horas, evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 16:00, no exponer al sol a menores de un año y complementar la protección con lentes y sombreros de ala ancha.

La campaña de detección temprana de lunares está orientada tanto a residentes como a visitantes de la ciudad y busca facilitar el acceso a controles gratuitos. Si bien el cáncer de piel es el más frecuente en el mundo -uno de cada tres cánceres corresponde a este tipo-, también es uno de los que presenta mayores posibilidades de curación, ya que el 90% de los casos puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Desde el área de Salud señalaron además que el 75% de los melanomas, la variante más peligrosa del cáncer de piel, se origina en piel sana y solo el 25% en lunares preexistentes, lo que refuerza la importancia de la consulta dermatológica al menos una vez al año.

Durante 2025, un total de 14.500 personas fueron atendidas por médicos dermatólogos en el sistema municipal y se detectaron 600 lesiones sospechosas. La campaña de concientización, prevención y detección temprana del cáncer de piel impulsada por La Roche Posay cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Dermatología.