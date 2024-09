En medio de la fuerte expectativa que gira en torno al discurso que brindará esta noche Javier Milei en el Congreso, donde presentará el Presupuesto 2025, se confirmó que no habrá anuncio de baja de impuestos. Un integrante del equipo que acompaña a Luis Caputo en el Ministerio de Economía salió a negar ese rumor que tomó fuerza en las últimas horas.

Se trata de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), fiel seguidor de las políticas de Javier Milei y conductor del nuevo ciclo de streaming de la cartera.

“No hay ningún anuncio de ese tipo”, fue la contundente frase del economista en respuesta a un posteo que se viralizó en la red social X que adelantaba un presunto “anuncio espectacular en materia fiscal” para este domingo a la noche.

En un hecho inédito desde la restauración democrática, el presidente Javier Milei concurrirá esta noche al Congreso para presentar el Presupuesto 2025, a fin de exponer cuáles serán los principales parámetros de esa ley de gastos y recursos con la mirada puesta en alcanzar el déficit cero.

Milei tendrá su presentación desde las 21 en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados y lo hará parado desde un atril que se ubicará al costado del estrado central, como en la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1° de marzo.

Su discurso será transmitido por cadena nacional, el cual quedó establecido en una comunicación oficial enviada por el Gobierno a todos los servicios de comunicación audiovisual del país.

De esta manera, el Gobierno cumplirá con la disposición establecida en la ley de Administración, la cual indica que debe presentar como fecha tope el 15 de septiembre el presupuesto para el próximo año, donde se establecen los gastos y recursos.

Si bien la presentación de la "ley de leyes" se efectúa ante la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, en este caso se efectuará en el recinto de sesiones, pero con el mismo formato, es decir que pronunciará un discurso y luego se retirará, sin posibilidad que los legisladores formulen preguntas.

La tradición señala que el Presupuesto es presentado por el ministro de Economía y, posteriormente, los funcionarios del equipo económico concurren a exponer en la comisión y a responder las consultas de los legisladores.

Milei se presentará ante un pleno del cuerpo que, ésta vez, tendrá una presencia menor que cuando inaugura todos los primeros de marzo las sesiones ordinarias, ya que los bloques opositores concurrirán con una delegación, algunos más reducida y otras más nutrida.

Por ejemplo, Unión por la Patria solo enviará una delegación de los legisladores que conforman la comisión de Presupuesto.

Encuentro Federal también asistirá, pero solo lo harán cuatro de sus 16 legisladores, ya que participarán el presidente de EF, Miguel Ángel Pichetto, acompañado por Margarita Stolbizer, Esteban Paulon y Florencio Randazzo.

En cambio, la izquierda decidió que no concurrirá a la presentación del Presupuesto y argumentó: "No vamos a ir a un acto de este gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo".

Solo garantizan una presencia masiva la bancada oficialista la Libertad Avanza, el PRO y bloques provinciales más cercanos al oficialismo, tales como Independencia, CREO y Producción y Trabajo.

El radicalismo también concurrirá con una delegación "nutrida", según informaron voceros de la bancada que preside Rodrigo de Loredo.

Fuente: Noticias Argentinas