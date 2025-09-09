ministerio economía

En Mar del Plata más de 80 mil personas ya hicieron el CENSO digital

Ese número representa poco más del 22%, de acuerdo a lo informado por El director de Estadísticas del Ministerio de Economía del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Diego Rusansky, dialogó con el programa Primera Tarde que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7)