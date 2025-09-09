ministerio economía

El Fondo Monetario Internacional ratificó su apoyo al programa económico del Gobierno
El organismo respaldó el esquema cambiario y monetario, luego de la intervención del Tesoro sobre el dólar oficial y las elecciones bonaerenses.
El organismo respaldó el esquema cambiario y monetario, luego de la intervención del Tesoro sobre el dólar oficial y las elecciones bonaerenses.
Desde la cartera que dirige Luis Caputo desmintieron versiones sobre la exposición que hará el presidente desd las 21 en el Congreso.
Ese número representa poco más del 22%, de acuerdo a lo informado por El director de Estadísticas del Ministerio de Economía del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Diego Rusansky, dialogó con el programa Primera Tarde que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7)