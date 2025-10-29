El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) presentó la programación de Mar del Plata Misteriosa, una jornada dedicada al género del terror con entrada libre y gratuita que se llevará a cabo este viernes 31, de 18:00 a 00:00, en diversos espacios culturales de la ciudad.

Uno de los espacios destacados será el Museo Juan Carlos Castagnino (Colón 1189), donde la Villa Ortiz Basualdo se convertirá en La Mansión del Terror a partir de las 19:00. Cada sala adoptará una temática distinta, inspirada en clásicos del cine de terror como El fantasma de la ópera, Annabelle, El exorcista, Drácula, Frankenstein, El juego del miedo y La llamada.

Además, el público será invitado a sumergirse en estas historias, mientras que los salones comedores ofrecerán una Cena de terror.

En Villa Victoria (Matheu 1851), se desarrollará una Zoombie Rave, una fiesta familiar que invita a los asistentes a llegar disfrazados. El lugar estará ambientado como un cementerio especial, con música en vivo y foodtrucks disponibles.

Para los aficionados a los misterios, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Plaza España) propone una noche de terror de 18:00 a 00:00. Los participantes podrán ingresar junto a personajes de Hotel Transylvania para descubrir criaturas aterradoras y desentrañar enigmas en recorridos a oscuras. Se recomienda llevar linterna y disfraz opcional.

Los más pequeños disfrutarán en el parque de la Villa Mitre (Lamadrid 3870), a partir de las 18:00, de Merlina y sus amigos, una actividad lúdica con linternas. El espacio contará con musicalización a cargo de DJ Manucha y foodtrucks.

En el Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo y Catamarca), a las 18:30, se estrenará la película argentina de terror Doctor Cerebro, dirigida por Pablo Parés. La proyección está recomendada para mayores de 16.

La Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998 esquina Funes) acogerá actividades inspiradas en el Proyecto Blair Witch, junto con exhibiciones de películas de terror en el parque. Se sugiere a los concurrentes llevar sillas o reposeras propias.

En la Casa Mores (Alem 2469 esquina Gascón), de 20:00 a 00:00, se presentará Tango misteriosa, una apertura nocturna con actividades sorpresa a cargo de Emanuel Marín.

Como novedad, el Festival Yeca se incorporará a la programación de Halloween con una edición especial en la calle Bernardo de Irigoyen. Ambientada en el Día de los Muertos, incluirá música en vivo con bandas y DJ’s en dos escenarios, juegos alusivos, personajes característicos y una feria de emprendedores locales.

“La edición del año pasado tuvo una aceptación muy grande: asistieron más de 24.000 personas”, señaló Francisco Taverna, director de Cultura: “Este año esperamos superarlo, lo que nos permitirá que muchos vecinos conozcan nuestros museos de una manera distinta”.

“Cada escenario cultural se llenó de chicos que aprovecharon el momento para disfrazarse, para ir acompañados por sus padres, y -la verdad- es que eso se replica durante la semana posterior, cuando los chicos quieren volver a estos escenarios culturales durante el día”, agregó el funcionario.

En ese sentido, destacó que “proponer esta actividad nos hace transitar la cultura de Mar del Plata de una manera distinta. Y lo más importante también es que le damos la posibilidad a un montón de artistas de nuestra ciudad que buscan ser disruptivos con su arte, poder presentarse en los distintos escenarios de Mar del Plata”.