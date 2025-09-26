En el auditorio del Instituto Radiológico, ubicado en Buenos Aires 2551, se realizó este jueves la conferencia de prensa de la 12° edición de la “Correcaminata por la Vida”, una actividad solidaria destinada a la concientización y detección temprana del cáncer de mama.

El evento, que forma parte de las acciones previstas en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, tendrá lugar el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 9 en el Corredor Saludable (avenida Libertad y la costa). La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Salud del Municipio y del Ente Municipal de Deportes.

Durante la presentación estuvieron presentes el Dr. Carlos Capiel y el Dr. Pedro Landi, integrantes del directorio del Instituto Radiológico; la Dra. María Alejandra Galliard, en representación de la Secretaría de Salud; y el Cdor. Sebastián D’Andrea, presidente del EMDER.

La inscripción es gratuita y se puede realizar en las distintas sedes del Instituto Radiológico (Catamarca 1542, Buenos Aires 2551 y Av. Constitución 6779). Allí los participantes recibirán un ticket numerado que garantiza el acceso a la remera oficial, que deberá retirarse el mismo día del evento en el Corredor Saludable. El cupo de remeras es limitado.

Ese domingo, todos los inscriptos podrán acceder a sorteos especiales y participar de una caminata guiada por profesores de educación física, con un recorrido interactivo y participativo pensado para toda la familia.

Además, se invita a los vecinos a colaborar con la donación de alimentos no perecederos, que serán destinados al Banco de Alimentos de Mar del Plata.

