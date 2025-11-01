El próximo viernes 7 de noviembre a las 18, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos ubicado en Hipólito Yrigoyen 1549, se llevará a cabo la presentación de las conclusiones del ciclo de charlas “Mar del Plata Ciudad de Todos”, que tuvo lugar durante los meses de julio, agosto y septiembre.

A lo largo del ciclo participaron 30 expositores, junto a organizaciones sociales, entidades profesionales, instituciones académicas y referentes de distintos ámbitos. Durante las jornadas se abordaron temas vinculados al urbanismo, patrimonio, medio ambiente, cultura, turismo, tecnología y educación, con el fin de elaborar un diagnóstico compartido sobre la realidad local y generar propuestas concretas de cara al 2026.

En el encuentro se dará a conocer un documento con las conclusiones generales, que será entregado al Ejecutivo Municipal, al Concejo Deliberante y a distintas instituciones y medios de comunicación de la ciudad.

Además, se anunciará la creación de la Mesa de Trabajo “Mar del Plata Ciudad de Todos”, integrada por la Asociación Argentina de Gestores Culturales, la Asociación Civil Mirada Ciudadana, la Fundación Gemma Futuro, la Fundación Surfrider, La Tribu Verde, Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, la Red Argentina del Paisaje Nodo General Pueyrredon y la Red Cultura para el Desarrollo.

El objetivo de esta mesa será fortalecer la participación ciudadana, consolidar espacios de diálogo y avanzar en la construcción de una ciudad más equitativa y sustentable.

