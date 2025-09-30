El Colegio de Escribanos de Mar del Plata será escenario de la presentación de la décima primera edición del Festival de Cine Español Solidario, organizado por el Centro de Castilla y León y el programa radial ¡Arre que va!. La conferencia se realizará el miércoles 1 de octubre a las 11 horas, en la sede ubicada en Independencia y Colón.

Durante el encuentro se dará a conocer la programación completa del festival, que se desarrollará los cinco viernes de octubre a las 18 horas en la Sala del Notariado. Entre los títulos seleccionados se encuentran: Campeones, Mamá cumple 100 años, El espíritu de la colmena, El verdugo y Las ovejas no pierden el tren. Todas las películas fueron facilitadas por el Consejo de Cultura Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España en Argentina.

Como en ediciones anteriores, la entrada consiste en un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones de bien público de la ciudad, con distribución a cargo del Banco de Alimentos de Mar del Plata.

