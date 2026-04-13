Preocupación por la salud de Luis Brandoni tras una caída en su casa
El actor permanece internado bajo observación médica por un hematoma que requiere seguimiento.
El actor Luis Brandoni sufrió un accidente doméstico en las últimas horas y debió ser internado para su control. Según trascendió, la caída le provocó un hematoma que los médicos decidieron monitorear de cerca para evaluar su evolución.
Desde su entorno llevaron tranquilidad al aclarar que el cuadro no reviste, en principio, una gravedad mayor. En ese sentido, explicaron que el seguimiento clínico responde a una medida preventiva ante el tipo de lesión.
La noticia generó preocupación en el ambiente artístico, dado que el reconocido actor cuenta con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Por el momento, permanece bajo observación mientras los profesionales evalúan la evolución del hematoma y descartan posibles complicaciones.
A la espera de nuevos partes médicos, allegados y colegas siguen de cerca su recuperación, con la expectativa de que pueda retomar sus actividades una vez superado el episodio.
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