El actor Luis Brandoni sufrió un accidente doméstico en las últimas horas y debió ser internado para su control. Según trascendió, la caída le provocó un hematoma que los médicos decidieron monitorear de cerca para evaluar su evolución.

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Desde su entorno llevaron tranquilidad al aclarar que el cuadro no reviste, en principio, una gravedad mayor. En ese sentido, explicaron que el seguimiento clínico responde a una medida preventiva ante el tipo de lesión.

La noticia generó preocupación en el ambiente artístico, dado que el reconocido actor cuenta con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Por el momento, permanece bajo observación mientras los profesionales evalúan la evolución del hematoma y descartan posibles complicaciones.

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A la espera de nuevos partes médicos, allegados y colegas siguen de cerca su recuperación, con la expectativa de que pueda retomar sus actividades una vez superado el episodio.

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