El bloque de concejales de Unión por la Patria (UxP) le reclamó al Departamento Ejecutivo local que resuelva distintas problemáticas existentes en el barrio Parque Independencia. En un proyecto de comunicación, al cual El Marplatense tuvo acceso, los ediles K denunciaron “el estado intransitable de las calles y la falta de infraestructura, al mismo tiempo que solicitaron "la necesidad urgente de garantizar la accesibilidad en la zona”.

El barrio Parque Independencia está ubicado al sur de Mar del Plata y tiene por límites al norte la avenida Mario Bravo, al este la avenida Jorge Newbery, al oeste el Golf Club Mar del Plata y al sur el barrio cerrado Arenas del Sur.

A continuación, desde la bancada opositora señalaron que “las arterias principales y secundarias del barrio se encuentran en avanzado estado de deterioro, con presencia de baches, pozos y falta de engranzado, lo que dificulta y limita, seriamente, la transitabilidad cotidiana”.

“En días de lluvia se producen anegamientos y acumulación de barro, transformando las calles en intransitables tanto para vehículos como para peatones. Estas condiciones afectan no solo la movilidad interna del barrio, sino también el acceso y salida del mismo, limitando la conexión con otros sectores de la ciudad”, añadieron.

Y sostuvieron que “el deterioro de las calles y los reiterados anegamientos dificultan el ingreso de los camiones de recolección de residuos, lo que deriva en la acumulación de basura en la vía pública, agravando los riesgos sanitarios para los vecinos y vecinas del barrio". En esa línea, consideraron que "estas condiciones de intransitabilidad complican el acceso de ambulancias y demás vehículos de emergencia, poniendo en riesgo la atención oportuna en casos de urgencias médicas o situaciones de peligro”.

Además, puntualizaron que “el mal estado de las calles, los pozos y los anegamientos afectan especialmente a las personas con movilidad reducida o discapacidad motriz, quienes ven seriamente dificultado su desplazamiento cotidiano, tanto a pie como mediante el uso de sillas de ruedas u otros elementos de apoyo”.

“La mala condición o la inexistencia de la calzada no solo genera inconvenientes para el acceso a las viviendas, sino que también representa un riesgo para la seguridad vial, pudiendo ocasionar daños en vehículos y accidentes”, sentenciaron los concejales de la oposición.