Mediante un proyecto de resolución dirigido al presidente Milei, el ministro Caputo y a ambas cámaras del Congreso de la Nación, los concejales de AM-MDF denunciaron la competencia “desleal, sin transparencia, ni aranceles” generada por el ingreso masivo de prendas importadas a través del método denominado Ultra Fast Fashion, basado en una combinación subsidiada por estados asiáticos, de gestión algorítmica y mega logística planetaria. También impulsan una audiencia pública para tratar la problemática.

Ads

El bloque de concejales de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro se reunió con el presidente de la Cámara Textil, Guillermo Fasano, y empresarios del sector para abordar la dramática situación ante la apertura de las importaciones de parte del Gobierno nacional.

En este contexto, Gustavo Pulti, Horacio Taconne, Eva Ayala y Melisa Centurión presentaron un proyecto de resolución que manifiesta el estado de alerta, atención y preocupación por la crisis que atraviesa la industria textil y de la indumentaria en Mar del Plata, dada su incidencia histórica en el empleo y la economía local y la inmediata necesidad de contar con mecanismos de protección que garanticen las fuentes de trabajo y la industria local.

Ads

“Las evidencias destructivas sobre la inversión y el trabajo de la industria textil marplatense que acarrea la apertura indiscriminada de la economía favoreciendo el ingreso de productos importados en condiciones desiguales de competencia”, remarcan.

Puede interesarte

A su vez, el proyecto califica esta situación como “una nueva edición aperturista que tuvo sus antecedentes más notorios en las experiencias de Martínez de Hoz en el periodo de 1976-1980 y de Domingo Cavallo en los años 1991-2001 con idénticos resultados: cierre de establecimientos y despidos”.

Ads

El texto se enfoca en la expansión del método denominado fast fashion y del ultra fast fashion (puerta a puerta sin aranceles) que “consolida una competencia absolutamente desigual, donde un taller de la avenida Juan B. Justo o de cualquier punto marplatense debe competir con industrias asiáticas integradas verticalmente, con costos laborales ínfimos, subsidios estatales, producción masiva (42% de la indumentaria del mundo) logística global y ausencia efectiva de controles”.

“Esta dinámica no es un fenómeno aislado, sino parte de una nueva arquitectura económica global basada en plataformas digitales, algoritmos de consumo, producción masiva a costos ínfimos, logística acelerada y vacíos regulatorios, dejando a la industria textil marplatense prácticamente sin herramientas para competir frente a este modelo depredador”, agrega.

En ese sentido, plantea que “el ingreso masivo de prendas de bajo costo, con nula trazabilidad productiva, ambiental y laboral, configura una deslealtad estructural en términos de competencia desigual, no transparente, favorecida por la liberalización del régimen de importaciones decidido por el Gobierno nacional argentino y por la ampliación del sistema de compras ‘puerta a puerta’, que destruye empleo y desalienta la producción nacional”.

Ads

Puede interesarte

El proyecto destaca que Mar del Plata, históricamente reconocida como “capital nacional del pulóver”, atraviesa un proceso de desindustrialización silencioso y sostenido (casi 300 empleos perdidos en 2025), suspensiones y cierres de empresas, debido a una caída drástica de las ventas (más del 30% de producción) y una competencia feroz de productos importados facilitada por la apertura económica y plataformas está poniendo en riesgo el futuro de un sector clave que busca soluciones.

“Destruir puestos de trabajo torna ficticias las supuestas ventajas de los mejores precios porque la desocupación no tiene salario. Sin salario no hay consumo. Sin consumo ni salario no hay mercado interno y sin mercado interno lo único que se desarrolla es la pobreza, siendo así la apertura indiscriminada, literalmente, pan para hoy y hambre para mañana”, señala.

En ese aspecto, el proyecto afirma que “los trabajadores de la industria textil marplatense, muchos de ellos pertenecientes a familias con dos y hasta tres generaciones dedicadas al rubro, ven hoy comprometidos su subsistencia como consecuencia de decisiones macroeconómicas que benefician a importadores, plataformas extranjeras y cadenas globales, mientras desfinancian y expulsan del mercado a la producción local”.

“Resulta alarmante que la economía marplatense que alguna vez supo contar con más de 1000 talleres textiles activos hoy tenga un mapa productivo fragmentado, con cierres recurrentes, reducción de turnos y reconversiones forzadas hacia actividades informales o sin valor agregado”, puntualiza.

Puede interesarte

La apertura de las importaciones también afecta a los barrios de la ciudad de Mar del Plata, donde muchas familias dependen de la prosperidad perdida de la industria del textil, sufren hoy con crudeza el impacto del cierre de talleres, la disminución de encargos y la precarización laboral, lo que aumenta la vulnerabilidad social en sectores ya castigados por el retroceso integral de la economía de producción.

El espíritu de la iniciativa tiene como base el informe de la Fundación Proteger de diciembre que indica que en enero-octubre de 2025 las importaciones de productos textiles e indumentaria en el país alcanzaron 332.696 toneladas y 1450 millones de USD, que representa un aumento de +89% interanual en cantidades y +61% en valores. Todos los rubros registraron aumentos en sus cantidades y montos importados. A su vez, en todos los casos las cantidades aumentaron más que los montos importados, lo que significa que se está importando a menores precios.

El informe denuncia que “la indumentaria china está ingresando al país sin certificaciones de calidad, sin valores de referencia, sin etiquetas, sin trazabilidad y sin pagar impuestos, lo que le otorga ventajas imposibles de igualar para cualquier fabricante argentino”.

El efecto, detalla, “no es simplemente una oferta de ropa más barata: detrás de estos ingresos, sostenidos por FOB históricamente bajos, se multiplican las fábricas que cierran, los talleres que quedan a oscuras, los comercios que dejan de vender y los empleos que se pierden en silencio, sin que las personas desplazadas puedan reinsertarse”.

Puede interesarte

Según el último dato del INDEC, la producción textil cayó 24% interanual en octubre, lo que constituye la mayor baja del mes. Le sigue la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado, con un rojo de 15,1%.

Con todo esta mapa de situación local y nacional, AM-MDF impulsa la convocatoria a una audiencia pública con el fin de tratar los efectos de la importación masiva e indiscriminada de indumentaria sobre la inversión y el trabajo textil marplatense. También se busca profundizar sobre el impacto de las tecnologías que operan con el método ultra fast fashion sobre el comercio y la producción local y nacional, las legislaciones adoptadas y en curso de elaboración en las diferentes economías afectadas por la misma situación de competencia desleal como se implementan en México, Brasil y la Unión Europea y recomendaciones para asegurar la protección de las fuentes de trabajo.

De esta audiencia están invitados a participar la Cámara Textil Marplatense, empresas del sector, la Fundación Proteger, organizaciones gremiales representativas de la actividad sectorial, representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata y universidades privadas con sede en el Partido de General Pueyrredon, facultades y carreras técnica con incumbencia directa en la actividad, la Unión del Comercio la Industria y la Producción (UCIP) y cámaras asociadas a la actividad logística complementaria del sector.