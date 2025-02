Pese a los numerosos arreglos que realizó durante el año el Municipio, en las últimas horas, se visualizaron algunos sectores de La Peatonal en donde no solo hay basura acumulada sino también estructuras en desuso. Esto no es una novedad ya que su estado siempre fue tema de debate en la ciudad, principalmente el nivel de inseguridad que la acecha y que se incrementa en la temporada.

Sobre esto, Juan, un transeúnte que pasaba por San Martín entre Córdoba y Santiago del Estero, dialogó con El Marplatense y dijo: "Está un poco abandonada la peatonal y esta zona es la carta de presentación de la ciudad, así que no está bueno que se vea así. Yo nací en Córdoba, pero a los 8 años me trajeron a vivir acá, así que me siento marplatense y ver esto me da una sensación fea".

"Hicieron una parte nueva acá de Hipólito Yrigoyen para el lado de Catamarca, inclusive algo para delimitar la calle pero resulta que esos conos son tan bajos que vas a ir a Hipólito Yrigoyen y San Martín y cuando doblas con el auto, te los llevas puestos", agregó.

Puede interesarte

"No sé con qué criterio están haciendo las cosas, pero esto está abandonado. Y después las playas están más o menos, los accesos a la ciudad también, no se ve bien la ciudad, hay mucha mugre por todos lados", sumó.

Otro hombre que pasaba por el lugar afirmó: "Cada vez está peor esta zona. Le falta arreglos y más seguridad, a toda hora pero principalmente de noche. El centro está siempre sucio, lleno de mugre".