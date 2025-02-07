obras en la peatonal

Preocupación por el estado de La Peatonal: "Es la carta de presentación de la ciudad y está abandonada"
Así lo sentenciaron personas que transitaban por San Martín entre Córdoba y Santiago del Estero.
Así lo sentenciaron personas que transitaban por San Martín entre Córdoba y Santiago del Estero.
El titular del Emvial expresó a El Marplatense que era posible que ocurriera algún tipo de problemática en las obras de remodelación de la Peatonal San Martín, que se tomaron los recaudos necesarios para que no se atrasaran y que llegarán a completarse en tiempo y forma.
Así lo comunicaron desde el Municipio. La obra fue proyectada por el EMVIAL y se llevará a cabo con financiación provincial. Entre otros trabajos, se intervendrán 6 cruces peatonales y se repotenciará la iluminación en la zona.