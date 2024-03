Por la falta de obras públicas, los estremecedores aumentos en elementos de la construcción y las preocupaciones que le transmitieron a la presidente del Concejo Deliberante, el secretario general de la UOCRA Mar del Plata, César Trujillo, admitió que en la ciudad están viviendo “gracias a las obras privadas” y advirtió que necesitan trabajar, porque “el trabajo es dignidad”.

“Estamos más que preocupados porque somos unión y todo lo que repercute a nivel nacional, repercute en Mar del Plata. Tenemos una gran desocupación, ya que hace dos meses despidieron a ocho mil trabajadores de la obra pública, a los que hay que sumarle cien mil más. Fue un golpe muy fuerte y esperamos que el Presidente arregle la situación lo antes posible, porque hay obras muy importantes, como Rutas, que están en un 90%”, pronunció en diálogo con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

En tanto, manifestó que en la ciudad “no hay obras públicas de envergadura”, aunque existen dos del Gobierno nacional que están paradas desde antes de la asunción de Javier Milei. Por eso, recordó que en la actualidad de las obras públicas se hace cargo la Municipalidad de General Pueyrredon con fondos propios, al igual de otras que están por hacerse, como en escuelas o la ampliación del hospital.

“Tenemos la suerte de que la ciudad pareciera una isla y estamos viviendo de las inversiones privadas. Es algo que llama la atención y se ve que los inversores están apostando más al ladrillo que al dólar. Nos genera trabajo y una cierta tranquilidad”, subrayó el líder del gremio.

Y ante la ausencia de obras públicas, elevó su reclamo: “Mar del Plata necesita infraestructura, y muchísima. El Sur no para de crecer. La Provincia se encargó de la obra de la Circunvalación, que nos dio una ventaja para el Puerto e ir al Parque Industrial, pero no hay obras de envergadura”. Según el titular del sindicato a nivel local, están viviendo “gracias a las obras privadas” y advirtió que necesitan trabajar, porque “el trabajo es dignidad”.

Aparte, por la reunión que mantuvo el Foro de la Construcción con la presidente del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, Trujillo señaló que los recibió de gran manera, les mostró su apoyo para el crecimiento de la industria y que el siguiente paso será cuando los técnicos les lleven la propuesta escrita. Además, reveló que ya tienen una reunión pactada con el intendente Guillermo Montenegro. “Tenemos que demostrar que no se puede parar Mar del Plata”, puntualizó.

En último lugar, más allá de que deseó que al jefe de Estado “le vaya bien”, le recordó que no se olvidara que "los trabajadores se sostienen con trabajo” y sentenció: “No pertenecemos a ninguna casta, la única que conocemos es levantarnos a las cinco y llegar a las siete u ocho a casa para estar con nuestra familia. No hay secreto, nos ganamos el pan con el sudor en la frente”.