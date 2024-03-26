trabajadores gremios

Casineros reclamarán con una caravana de autos: "La paciencia se acabó"

Trabajadores de tres agrupaciones se juntarán en las puertas del emblemático edificio a las 11 para recorrer las principales calles céntricas y hacer visible el reclamo de falta de pago y "la falta de respuestas del Instituto Provincial de Lotería", dijeron.