trabajadores gremios

"No pertenecemos a ninguna casta, nos levantamos a las 5 y llegamos a las 19"
Por aumentos del 400% y la ausencia de obras públicas, el secretario general de la UOCRA Mar del Plata, César Trujillo, disparó contra el Gobierno de Javier Milei.
Por aumentos del 400% y la ausencia de obras públicas, el secretario general de la UOCRA Mar del Plata, César Trujillo, disparó contra el Gobierno de Javier Milei.
Trabajadores de tres agrupaciones se juntarán en las puertas del emblemático edificio a las 11 para recorrer las principales calles céntricas y hacer visible el reclamo de falta de pago y "la falta de respuestas del Instituto Provincial de Lotería", dijeron.