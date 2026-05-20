La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mar del Plata expresó su preocupación ante la situación del sector pesquero y advirtió sobre las consecuencias que podría generar una eventual paralización de gran parte de la flota fresquera en la ciudad.

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Desde la central sindical señalaron que la iniciativa en análisis contempla la posibilidad de transferir cuotas de captura desde buques fresqueros hacia congeladores, una práctica que -según remarcaron- se encuentra prohibida por la Ley Federal de Pesca en sus artículos 1 y 27.

En ese marco, los gremios sostienen que la medida podría tener un fuerte impacto sobre la actividad pesquera marplatense, al modificar el esquema actual de distribución de recursos y afectar directamente a uno de los principales motores económicos del puerto local.

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Asimismo, advirtieron que más de 50 barcos fresqueros podrían perder sus cuotas de captura por un período de hasta 15 años, lo que pondría en riesgo miles de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad pesquera.

Desde la CGT remarcaron que la situación genera incertidumbre en el sector y reclamaron que cualquier modificación respete el marco normativo vigente y contemple el impacto social y productivo en Mar del Plata.

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