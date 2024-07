Al igual que con las instituciones provinciales, la infraestructura escolar municipal comenzó a ser una preocupación en la ciudad. Tanto la ausencia de calefacción como vidrios rotos que permiten que ingresen las bajas temperaturas y la falta de personal auxiliar, son sumamente prioridad en esta época ya que las bajas temperaturas que vive la ciudad son tema central.

En ese sentido, concejales del sector de Unión por la Patria enviaron un pedido de informes al Ejecutivo para saber en qué estado se encuentran las escuelas municipales, las cuales "hasta hace poco, no tenían estas falencias”, siendo falta de calefacción, problemas en los baños, vidrios rotos y falta de limpieza.

Sobre esto, Mariana Cuesta concejal de Unión por la Patria dialogó con El Marplatense y dijo: "El proyecto lo presentamos la semana pasada. Si bien hace un tiempo estamos presentando varios en donde estamos preocupados por la infraestructura de las escuelas municipales, las cuales hasta hace poco tiempo no los tenían. Nosotros tenemos el sistema de esa índole más grande del país pero por la cercanía que tiene la intendencia con los colegios, era más fácil hacer reparaciones o arreglos".

"Lo cierto es que desde hace un par de años a esta parte, eso ya no sucede y nos preocupa mucho la situación sobre todo de lo que son los jardines y las primarias y puntualmente el del Jardín N°11 que tiene problemas en los baños, con la calefacción, robos que obtuvieron reparaciones provisorias y nunca más se rehicieron", mencionó.

Y agregó: "Necesitamos conocer cuál es el plan para la infraestructura de las escuelas municipales y progresivamente qué arreglos se van a hacer. El vidrio que no está en el baño para un nene chiquito es un problema porque entra frío, porque no son las condiciones para enseñar ni para aprender, sumado a eso, en el Jardín N°11 también falta auxiliar, por lo tanto el tema de la limpieza y la preparación de la merienda tienen problemas,, las cuales desde hace poco solo son té".

"Si bien somos minoría, lo importante es seguir expresando esta vos porque hoy las escuelas municipales están retención de tareas de 8 a 10. Los chicos están entrando a las 10 en las escuelas municipales. En parte es por el conflicto salarial pero también es por las condiciones sobre cómo se está enseñando. Que falten auxiliares significa que las aulas y los baños están sucios, que no hayan productos de limpieza significa que solo se limpia con agua y que no se está desinfectando bien. Que no tengan calefacción significa que vayan en horario reducido, o sea menor tiempo en las escuelas", aseguró la referente de UxP.

"A veces la política no termina de mencionar lo importante que es garantizar las condiciones de aprendizaje y dentro de ello está la infraestructura escolar, lo cual hace al proceso. Así que nosotros a pesar de ser minoría y de que muchas veces nuestros proyectos no llegan a sesión, no tenemos que rendirnos y la idea es poder difundir y preguntar hasta que en algún momento nos den respuestas", siguió.

"A veces pareciera que el Ejecutivo y el oficialismo con su mayoría automática, caen en la tentación de pensar que no contestar los informes o no resolver los problemas, tiene que ver con Unión por la Patria. La verdad que por más que no nos contesten, el Jardín Municipal N°11 sigue con los problemas de infraestructura escolar. Es una estrategia errada no escuchar los reclamos genuinos porque esa comunidad, esos barrios, esos niños saben que el problema está. Es momento de pensar un plan para la mejora de la infraestructura. Sabemos que estamos en un momento complicado pero no es válido no tener fecha o que respondan que eso no es un problema", concluyó Cuesta.